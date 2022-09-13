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    Фанаты «ПСЖ» бойкотируют матч с «Маккаби» в Лиге чемпионов

    «ПСЖ» останется без поддержки активных болельщиков на игре второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Маккаби» из Хайфы.

    Фанаты парижан объявили о бойкоте матча из-за жестких ограничений для въезжающих на территорию Израиля.

    • «Маккаби» примет «ПСЖ» в среду, 14 сентября.
    • Начало – в 22:00 мск.
    • Израильтяне в 1-м туре ЛЧ проиграли «Бенфике» (0:2), а французы победили «Ювентус» (2:1).

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    Источник: Get French Football News

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