Фанаты «ПСЖ» бойкотируют матч с «Маккаби» в Лиге чемпионов

«ПСЖ» останется без поддержки активных болельщиков на игре второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Маккаби» из Хайфы.
Фанаты парижан объявили о бойкоте матча из-за жестких ограничений для въезжающих на территорию Израиля.
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«ПСЖ» останется без поддержки активных болельщиков на игре второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Маккаби» из Хайфы.
Фанаты парижан объявили о бойкоте матча из-за жестких ограничений для въезжающих на территорию Израиля.