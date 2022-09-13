Фанаты «ПСЖ» бойкотируют матч с «Маккаби» в Лиге чемпионов

«ПСЖ» останется без поддержки активных болельщиков на игре второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Маккаби» из Хайфы.

Фанаты парижан объявили о бойкоте матча из-за жестких ограничений для въезжающих на территорию Израиля.