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    «Сломайте его». Тренер «Мальорки» просил своих игроков бить Винисиуса по ногам

    Во время матча пятого тура Примеры между «Реалом» и «Мальоркой» произошел конфликт.

    Вингер мадридцев Винисиус Жуниор поговорил на повышенных тонах с главным тренером команды-соперника Хавьером Агирре.

    Причиной недовольства футболиста стали слова мексиканского специалиста, которые он услышал.

    Агирре просил своих игроков бить бразильца по ногам. В частности, он кричал: «Сломайте его».

    По окончании матча тренер заявил, что произошедшее на поле не имеет значения после финального свистка.

    • «Реал» разгромил «Мальорку» со счетом 4:1.
    • Винисиус стал автором победного гола.

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    Источник: Marca

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