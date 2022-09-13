«Сломайте его». Тренер «Мальорки» просил своих игроков бить Винисиуса по ногам

Во время матча пятого тура Примеры между «Реалом» и «Мальоркой» произошел конфликт.
Вингер мадридцев Винисиус Жуниор поговорил на повышенных тонах с главным тренером команды-соперника Хавьером Агирре.
Причиной недовольства футболиста стали слова мексиканского специалиста, которые он услышал.
Агирре просил своих игроков бить бразильца по ногам. В частности, он кричал: «Сломайте его».
По окончании матча тренер заявил, что произошедшее на поле не имеет значения после финального свистка.
- «Реал» разгромил «Мальорку» со счетом 4:1.
- Винисиус стал автором победного гола.
Источник: Marca