«Сломайте его». Тренер «Мальорки» просил своих игроков бить Винисиуса по ногам

Во время матча пятого тура Примеры между «Реалом» и «Мальоркой» произошел конфликт.

Вингер мадридцев Винисиус Жуниор поговорил на повышенных тонах с главным тренером команды-соперника Хавьером Агирре.

Причиной недовольства футболиста стали слова мексиканского специалиста, которые он услышал.

Агирре просил своих игроков бить бразильца по ногам. В частности, он кричал: «Сломайте его».

По окончании матча тренер заявил, что произошедшее на поле не имеет значения после финального свистка.