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    Смородская объяснила, почему «Ахмат» уволил Талалаева

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что отставка Андрея Талалаева с поста главного тренера «Ахмата» обусловлена результатами команды.

    «Не удивляет увольнение Талалаева. Стабильности нет ни в одном клубе в среднем. Сколько уже тренеров уволили? Очень много.

    Видно, «Ахмат» хотел быть на третьем месте, в крайнем случае – на четвeртом. Не получилось – тренер виноват», – сказала Смородская.

    • Талалаев возглавлял «Ахмат» с 2020 года.
    • После 9 туров команда идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
    • Грозненцы в субботу дома проиграли «Пари НН» со счетом 1:3.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      sinyhige 10 минут назад

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      Рейтинг: +1973

      Bozigit 26 минут назад

      А Зарема интересно как считает?)

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      Рейтинг: +7486

      mihail200606 29 минут назад

      Америку открыла..

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      Рейтинг: +25582

      JTherry 35 минут назад

      недалекая женщина - тренер за все отвечает и во всем виноват, априори... Тралалаева уволили из-за того, что "Ахмат - сила!", а какая же это "сила", если проигрывает Пари НН и плетется на 9 месте..?

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