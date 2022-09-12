Смородская объяснила, почему «Ахмат» уволил Талалаева

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что отставка Андрея Талалаева с поста главного тренера «Ахмата» обусловлена результатами команды.

«Не удивляет увольнение Талалаева. Стабильности нет ни в одном клубе в среднем. Сколько уже тренеров уволили? Очень много.

Видно, «Ахмат» хотел быть на третьем месте, в крайнем случае – на четвeртом. Не получилось – тренер виноват», – сказала Смородская.