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    Погребняк: «Зенит» – икона нашего футбола. Конкурентов нет»

    Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился эмоциями от победы команды в девятом туре РПЛ над «Оренбургом» (8:0).

    «Зенит» — это икона российского футбола на данный момент. В Санкт-Петербурге еще никто не смог набрать очки в игре с «Зенитом». Я думаю, так и будет продолжаться. Чемпионский футбол, чемпионская игра. «Оренбург» в прошлом матче обыграл «Химки». Но против «Зенита» ни у кого нет шансов. Ни одна команда не сможет составить конкуренцию», – сказал Погребняк.

    • «Зенит» одержал свою крупнейшую победу в истории РПЛ.
    • Петербуржцы лидируют в таблице.
    • «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7439

      nik55 12 минут назад

      не икона а помойка

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      Рейтинг: +5412

      Красногорск_Фан 13 минут назад

      Иконы в церкви. Некорректное сравнение. С иконами солдаты шли в войну в атаку на верную смерть за родину и свои семьи. В остальном все кто любит свои команды так и продолжают их любить. Ничего игра Зенита не меняет, да дает радость его болельщикам. Но прямо вот мне кажется что у болельщиков Реала после 3-х подряд ЛЧ со здоровой самооценкой было лучше чем у договорняка.

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      Рейтинг: +15375

      Fusballer 56 минут назад

      Кому - икона, а кому и позор.

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