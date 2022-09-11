Стали известны стартовые составы «Факела» и «Локомотива»

Локо, ну чего, вы с нами или против нас?!
Определяйтесь..
Или вон, давайте переезжайте к своим хоккейным коллегам в Ярославль..
И все дружно забудут, что вы московская команда..
Причем очень быстро забудут)
«Факел» и «Локомотив» назвали составы на матч девятого тура РПЛ.
«Факел»: Свинов, Черов, Суслов, Морозов, Брызгалов, Шляков, Мендель, Квеквескири, Дмитриев, Аппаев, Гонгадзе.
«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Магкеев, Едвай, Тикнизян, Баринов, Куликов, Миранчук, Керк, Камано, Игнатьев.
- Матч начнется в 15:00 по Москве.