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    Стали известны стартовые составы «Факела» и «Локомотива»

    «Факел» и «Локомотив» назвали составы на матч девятого тура РПЛ.

    «Факел»: Свинов, Черов, Суслов, Морозов, Брызгалов, Шляков, Мендель, Квеквескири, Дмитриев, Аппаев, Гонгадзе.

    «Локомотив»: Худяков, Ненахов, Магкеев, Едвай, Тикнизян, Баринов, Куликов, Миранчук, Керк, Камано, Игнатьев.

    • Матч начнется в 15:00 по Москве.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7426

      BarStep 21 минуту назад

      Локо, ну чего, вы с нами или против нас?!
      Определяйтесь..
      Или вон, давайте переезжайте к своим хоккейным коллегам в Ярославль..
      И все дружно забудут, что вы московская команда..

      Причем очень быстро забудут)

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