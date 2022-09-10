Йоканович оценил дебют Дасы и Норманна за «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался об игре правого защитника Эли Дасы и хавбека Матиаса Норманна.

Оба футболиста дебютировали за московскую команду в матче с «Сочи» (1:2) в пятницу.

Израильтянин вышел на замену на 66-й минуте, норвежец – после перерыва.

«Мы фактически экстренно бросили в бой Дасу и Норманна, потому что нам нужно было найти выход из сложившейся ситуации.

Они работают с командой всего несколько дней и сыграли неплохо», – заявил Йоканович.