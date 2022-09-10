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    Йоканович оценил дебют Дасы и Норманна за «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался об игре правого защитника Эли Дасы и хавбека Матиаса Норманна.

    • Оба футболиста дебютировали за московскую команду в матче с «Сочи» (1:2) в пятницу.
    • Израильтянин вышел на замену на 66-й минуте, норвежец – после перерыва.

    «Мы фактически экстренно бросили в бой Дасу и Норманна, потому что нам нужно было найти выход из сложившейся ситуации.

    Они работают с командой всего несколько дней и сыграли неплохо», – заявил Йоканович.

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    Источник: сайт «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +558

      SLADE2019 20 минут назад

      От Нормана конечное же ждали большего. А Дас лично мне очень понравился, один раз неудачно попал по мячу и организовал атаку соперника, а в целом неплохо Норман же, как наберет форму в этой команде себя еще покажет..

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