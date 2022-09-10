Йоканович оценил дебют Дасы и Норманна за «Динамо»

От Нормана конечное же ждали большего. А Дас лично мне очень понравился, один раз неудачно попал по мячу и организовал атаку соперника, а в целом неплохо Норман же, как наберет форму в этой команде себя еще покажет..
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался об игре правого защитника Эли Дасы и хавбека Матиаса Норманна.
- Оба футболиста дебютировали за московскую команду в матче с «Сочи» (1:2) в пятницу.
- Израильтянин вышел на замену на 66-й минуте, норвежец – после перерыва.
«Мы фактически экстренно бросили в бой Дасу и Норманна, потому что нам нужно было найти выход из сложившейся ситуации.
Они работают с командой всего несколько дней и сыграли неплохо», – заявил Йоканович.