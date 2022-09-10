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    «Челси» не уволит Поттера, если команда финиширует вне топ-4 АПЛ (The Telegraph)

    Новый главный тренер «Челси» Грэм Поттер застрахован от увольнения в случае непопадания в первую четверку АПЛ.

    Финиш в топ-4 – минимальная цель лондонцев, однако приоритетом остается долгосрочное сотрудничество с 47-летним специалистом.

    Владельцы «Челси» уверены, что Поттер решит все поставленные задачи при наличии времени и поддержки.

    • Контракт с тренером рассчитан на 5 лет.
    • Его выкупили за рекордную сумму у «Брайтона».
    • «Челси» идет на 6-м месте в АПЛ после 6 туров.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 08:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +105

      Таврида 26 минут назад

      Угробят америкашки Челси, точнее, уже гробят. Накупить игроков под одного тренера, а потом этого тренера уволить почти с начала сезона, это какими censored надо быть?

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      Рейтинг: +17060

      Cleaner 1 час назад

      Без Абрамовича нет Челси.

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      Рейтинг: +5425

      TOMSON 1 час назад

      Почему у Тухеля не было такой возможности? Он как бы ЛЧ выиграл, а этот товарищ только явился.

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      Рейтинг: +17060

      Cleaner > TOMSON 1 час назад

      Тухеля русский еврей РОМА АБРАМОВИЧ нанимал. Злопамятные пиндосы этого не забыли, потому и уволили.

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      Рейтинг: +5425

      TOMSON > Cleaner 1 час назад

      Так пусть всю команду вместе с молодняком распродают. В Челси больше половины всего клуба это заслуга Романа.

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      Рейтинг: +17060

      Cleaner > TOMSON 14 минут назад

      Весь Челси - это заслуга Романа.

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