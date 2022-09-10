«Челси» не уволит Поттера, если команда финиширует вне топ-4 АПЛ (The Telegraph)

Новый главный тренер «Челси» Грэм Поттер застрахован от увольнения в случае непопадания в первую четверку АПЛ.

Финиш в топ-4 – минимальная цель лондонцев, однако приоритетом остается долгосрочное сотрудничество с 47-летним специалистом.

Владельцы «Челси» уверены, что Поттер решит все поставленные задачи при наличии времени и поддержки.