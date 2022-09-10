«Челси» не уволит Поттера, если команда финиширует вне топ-4 АПЛ (The Telegraph)

Угробят америкашки Челси, точнее, уже гробят. Накупить игроков под одного тренера, а потом этого тренера уволить почти с начала сезона, это какими censored надо быть?
Новый главный тренер «Челси» Грэм Поттер застрахован от увольнения в случае непопадания в первую четверку АПЛ.
Финиш в топ-4 – минимальная цель лондонцев, однако приоритетом остается долгосрочное сотрудничество с 47-летним специалистом.
Владельцы «Челси» уверены, что Поттер решит все поставленные задачи при наличии времени и поддержки.
- Контракт с тренером рассчитан на 5 лет.
- Его выкупили за рекордную сумму у «Брайтона».
- «Челси» идет на 6-м месте в АПЛ после 6 туров.