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    Названа предварительная дата возвращения Миранчука на поле

    В «Торино» рассказали, когда травмированный полузащитник Алексей Миранчук сможет снова играть.

    «Алексей вернется в общую группу после международной паузы к матчу против «Наполи», – сообщили в пресс-службе туринского клуба.

    • «Торино» арендовал россиянина у «Аталанты» с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • 13 августа хавбек забил в дебютном матче с «Монцей» (2:1).
    • В перерыве игры его заменили из-за повреждения задней поверхности бедра.
    • 1 октября туринцы встретятся с «Наполи» в 8-м туре Серии А.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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