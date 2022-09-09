Названа предварительная дата возвращения Миранчука на поле

В «Торино» рассказали, когда травмированный полузащитник Алексей Миранчук сможет снова играть.
«Алексей вернется в общую группу после международной паузы к матчу против «Наполи», – сообщили в пресс-службе туринского клуба.
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В «Торино» рассказали, когда травмированный полузащитник Алексей Миранчук сможет снова играть.
«Алексей вернется в общую группу после международной паузы к матчу против «Наполи», – сообщили в пресс-службе туринского клуба.