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    «Мы сразу закрыли контакты». В «Наполи» рассказали, сколько «Рубин» просил за Хвичу

    Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли заявил, что итальянский клуб мог купить полузащитника Хвичу Кварацхелию напрямую у «Рубина».

    «В первый раз я увидел Хвичу на видео, когда был самый разгар карантина. Мы смотрел его вместе с Гаттузо, и игрок сразу нам понравился. Помню, мы звонили Каладзе, чтобы узнать о нем больше. Он выступал за «Локомотив», что неудивительно, но в «Рубине» дела у него шли получше.

    За него у нас просили 30 миллионов евро, так что мы закрыли контакты еще до начала переговоров. Мы подписывали Осимхена и не могли так много выделить на Хвичу.

    Но он остался в моей голове. Когда в феврале он вернулся в Грузию в батумское «Динамо», мы отправились туда с контрактом и сошлись на сумме трансфера в 10 миллионов евро», — цитирует Джунтоли Corriere dello Sport.

    • Контракт Хвичи с «Наполи» рассчитан до 2027 года.
    • С 2019 по 2022 год Хвича выступал за «Рубин».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1473

      alefreddy 1 час назад

      санкции просто на грань выживания

      0
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      Рейтинг: +655

      чаппай 3 часа назад

      Последствия сами знаете чего - это просто катастрофа для страны... Слов нет...

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