«Мы сразу закрыли контакты». В «Наполи» рассказали, сколько «Рубин» просил за Хвичу

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли заявил, что итальянский клуб мог купить полузащитника Хвичу Кварацхелию напрямую у «Рубина».

«В первый раз я увидел Хвичу на видео, когда был самый разгар карантина. Мы смотрел его вместе с Гаттузо, и игрок сразу нам понравился. Помню, мы звонили Каладзе, чтобы узнать о нем больше. Он выступал за «Локомотив», что неудивительно, но в «Рубине» дела у него шли получше.

За него у нас просили 30 миллионов евро, так что мы закрыли контакты еще до начала переговоров. Мы подписывали Осимхена и не могли так много выделить на Хвичу.

Но он остался в моей голове. Когда в феврале он вернулся в Грузию в батумское «Динамо», мы отправились туда с контрактом и сошлись на сумме трансфера в 10 миллионов евро», — цитирует Джунтоли Corriere dello Sport.