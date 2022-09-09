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    Комбаров связал высокое место «Спартака» в РПЛ с падением уровня лиги

    Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о результатах «Спартака» в этом сезоне РПЛ.

    «Давайте будем честны: уровень РПЛ упал. Команды с большим бюджетом априори имеют преимущество перед другими.

    У «Спартака» хороший состав, хорошие футболисты. У многих конкурентов уехали иностранцы. У «Спартака» некоторые остались, а некоторые и пришли», – сказал Комбаров.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ.
    • Отставание от 2-го места – одно очко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +330

      ScarlettOgusania 45 минут назад

      "некоторые" пришедшие были выбраны в пожарном порядке из-за травм ведущих игроков

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