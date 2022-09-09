Комбаров связал высокое место «Спартака» в РПЛ с падением уровня лиги

"некоторые" пришедшие были выбраны в пожарном порядке из-за травм ведущих игроков
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о результатах «Спартака» в этом сезоне РПЛ.
«Давайте будем честны: уровень РПЛ упал. Команды с большим бюджетом априори имеют преимущество перед другими.
У «Спартака» хороший состав, хорошие футболисты. У многих конкурентов уехали иностранцы. У «Спартака» некоторые остались, а некоторые и пришли», – сказал Комбаров.
- «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ.
- Отставание от 2-го места – одно очко.