Комбаров связал высокое место «Спартака» в РПЛ с падением уровня лиги

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о результатах «Спартака» в этом сезоне РПЛ.

«Давайте будем честны: уровень РПЛ упал. Команды с большим бюджетом априори имеют преимущество перед другими.

У «Спартака» хороший состав, хорошие футболисты. У многих конкурентов уехали иностранцы. У «Спартака» некоторые остались, а некоторые и пришли», – сказал Комбаров.