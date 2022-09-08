Стало известно условие для автоматического продления контракта Мевли со «Спартаком»

Посмотрим - возраст конечно не юношеский, но пару лет "попылить" наверное еще сможет, ну а если учесть качество нашей обороны и то, что опытный ЦЗ у нас один, то думаю лишним точно не будет, а там глядишь и Чернов с Масловым созреют ...
Появились новые подробности соглашения между «Спартаком» и центральным защитником Михой Мевлей.
Ранее московский клуб официально подтвердил, что контракт с новичком заключен по схеме «1+1».
По информации «РБ Спорт», опция продления договора будет обязательно активирована только при условии проведения словенцем как минимум 90 процентов матчей.