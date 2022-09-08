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    Стало известно условие для автоматического продления контракта Мевли со «Спартаком»

    Появились новые подробности соглашения между «Спартаком» и центральным защитником Михой Мевлей.

    Ранее московский клуб официально подтвердил, что контракт с новичком заключен по схеме «1+1».

    По информации «РБ Спорт», опция продления договора будет обязательно активирована только при условии проведения словенцем как минимум 90 процентов матчей.

    • Мевля перешел в «Спартак» из «Аланьяспора» на правах свободного агента.
    • Ранее он играл в РПЛ за «Ростов», «Зенит», «Сочи».
    • Рыночная стоимость балканца – 1 миллион евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.09.2022 19:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +32910

      VVM1964 2 часа назад

      Посмотрим - возраст конечно не юношеский, но пару лет "попылить" наверное еще сможет, ну а если учесть качество нашей обороны и то, что опытный ЦЗ у нас один, то думаю лишним точно не будет, а там глядишь и Чернов с Масловым созреют ...

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      Рейтинг: +25524

      JTherry > VVM1964 2 часа назад

      Спартак не ставит на Мевлю на перспективу, но сейчас он добавит глубины и опыта, не нагрузит ведомость и согласен на короткий контракт... если бы не травмы Литвинова и Мартинса вряд ли бы этот трансфер состоялся... да и где сейчас можно найти приличных свободных агентов, которых готов сейчас подписывать Спартак..?

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      Рейтинг: +2142

      serglider 5 часов назад

      Еще одним поленом Спартач разжился))) Мало ему своих поленьев на поле, он еще забугорных покупает))) Да и не стоит Мевля таких денег! Стопудово мутные схемы агента игрока и менеджмента клуба...

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      Рейтинг: +7417

      nik55 > serglider 3 часа назад

      Мевля перешел в «Спартак» из «Аланьяспора» на правах свободного агента.

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      Рейтинг: +330

      ScarlettOgusania > nik55 1 час назад

      Нашел, кому отвечать, этот "лидэр" натуральный ботан) вообще не рубит в футболе

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