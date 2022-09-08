Стало известно условие для автоматического продления контракта Мевли со «Спартаком»

Появились новые подробности соглашения между «Спартаком» и центральным защитником Михой Мевлей.

Ранее московский клуб официально подтвердил, что контракт с новичком заключен по схеме «1+1».

По информации «РБ Спорт», опция продления договора будет обязательно активирована только при условии проведения словенцем как минимум 90 процентов матчей.