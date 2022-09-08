Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Урал» подписал контракт с полузащитником сборной Гвинеи Сиссе. Он играл в АПЛ

    Полузащитник сборной Гвинеи Ибраима Сиссе перешел в «Урал» на правах свободного агента.

    Детали контракта с 28-летним футболистом не разглашаются. Он будет выступать за «Урал» под 6-м номером.

    • Бельгийский «Серен» – последний клуб Сиссе.
    • Он провел 3 матча за «Фулхэм» в АПЛ.
    • На его счету 8 матчей за сборную Гвинеи.

    Все трансферы РПЛ лета-2022: «Крaснодар» взял игрока сборной Анголы, «Фaкел» арендовал Калинина из «Ростова»

    Новости по теме
    «Урал» объявил о переходе Бегича. В марте он под давлением отца приостановил контракт с «Рубином»
    В «Спартаке» прокомментировали новость об интересе к вингеру «Урала»
    В «Урале» сообщили о подписании Бегича и анонсировали еще один трансфер
    Источник: телеграм-канал «Урала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:10
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13861

      Skull_Boy 2 часа назад

      Если он Сируну не нужен, то что тогда можно сказать про его уровень явно кладбище

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11