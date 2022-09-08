«Урал» подписал контракт с полузащитником сборной Гвинеи Сиссе. Он играл в АПЛ

Полузащитник сборной Гвинеи Ибраима Сиссе перешел в «Урал» на правах свободного агента.

Детали контракта с 28-летним футболистом не разглашаются. Он будет выступать за «Урал» под 6-м номером.

Бельгийский «Серен» – последний клуб Сиссе.

Он провел 3 матча за «Фулхэм» в АПЛ.

На его счету 8 матчей за сборную Гвинеи.

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