Карпукас: «Попадание в список сборной России – большой аванс для меня»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас отреагировал на попадание в расширенный список сборной России на сентябрьский сбор.

«Конечно, приятная новость. Для меня это большой аванс и доверие со стороны тренерского штаба сборной. Благодарен за такой шаг. Понятно, что нужно еще попасть в окончательный список, но если это случится, постараюсь принести максимальную пользу команде. Каждая тренировка – это огромная ответственность и возможность проявить себя», – сказал Карпукас.