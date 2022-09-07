Карпукас: «Попадание в список сборной России – большой аванс для меня»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас отреагировал на попадание в расширенный список сборной России на сентябрьский сбор.
«Конечно, приятная новость. Для меня это большой аванс и доверие со стороны тренерского штаба сборной. Благодарен за такой шаг. Понятно, что нужно еще попасть в окончательный список, но если это случится, постараюсь принести максимальную пользу команде. Каждая тренировка – это огромная ответственность и возможность проявить себя», – сказал Карпукас.
- 24 сентября Россия проведет товарищеский матч против Киргизии в Бишкеке.
- Карпукас – воспитанник «Локомотива».
- 20-летний игрок стоит 400 тысяч евро.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»