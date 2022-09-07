Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Карпукас: «Попадание в список сборной России – большой аванс для меня»

    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас отреагировал на попадание в расширенный список сборной России на сентябрьский сбор.

    «Конечно, приятная новость. Для меня это большой аванс и доверие со стороны тренерского штаба сборной. Благодарен за такой шаг. Понятно, что нужно еще попасть в окончательный список, но если это случится, постараюсь принести максимальную пользу команде. Каждая тренировка – это огромная ответственность и возможность проявить себя», – сказал Карпукас.

    • 24 сентября Россия проведет товарищеский матч против Киргизии в Бишкеке.
    • Карпукас – воспитанник «Локомотива».
    • 20-летний игрок стоит 400 тысяч евро.

    Новости по теме
    Карпин предложил изменить календарь сезона ради сборной 9
    Тренер Киргизии: «Полное безобразие, что Россию отстранили от международных матчей» 13
    «А сколько им лет?». Карпин объяснил невызов в сборную Дзюбы и Оздоева 6
    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2022 20:05
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17032

      Cleaner 7 часов назад

      Попадание в список ВАЛЕРИНОЙ сборной России ни о чем не говорит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1162

      mama1991 7 часов назад

      пукас)) пукающий карпин

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11