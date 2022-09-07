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    «Давайте на землю опустимся». Карпин объяснил, почему сборная не будет играть в России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что предстоящие товарищеские матчи невозможном провести в России.

    «Нам бы хотелось сыграть дома, но это процесс переговоров. Нынешняя ситуация не позволяет нам играть дома. Давайте на землю опустимся. Вы всe понимаете сами», – сказал Карпин.

    • 24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.
    • Команды ранее не встречались.
    • В ноябре Россия сыграет в Иране против участника ЧМ-2022.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24624

      bset 3 часа назад

      "Давайте на землю опустимся" кто-то должен руководству сказать. А то до сих пор в собственные сказки верят.

      1
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      Рейтинг: +5854

      maygli 3 часа назад

      С Зенитом сыграйте.

      2
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      ...
      Рейтинг: +90

      Romeo 123 > maygli 3 часа назад

      А лучше спартаг нагнуть

      1
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