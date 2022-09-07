«Давайте на землю опустимся». Карпин объяснил, почему сборная не будет играть в России

"Давайте на землю опустимся" кто-то должен руководству сказать. А то до сих пор в собственные сказки верят.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что предстоящие товарищеские матчи невозможном провести в России.
«Нам бы хотелось сыграть дома, но это процесс переговоров. Нынешняя ситуация не позволяет нам играть дома. Давайте на землю опустимся. Вы всe понимаете сами», – сказал Карпин.
- 24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.
- Команды ранее не встречались.
- В ноябре Россия сыграет в Иране против участника ЧМ-2022.