«Давайте на землю опустимся». Карпин объяснил, почему сборная не будет играть в России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что предстоящие товарищеские матчи невозможном провести в России.

«Нам бы хотелось сыграть дома, но это процесс переговоров. Нынешняя ситуация не позволяет нам играть дома. Давайте на землю опустимся. Вы всe понимаете сами», – сказал Карпин.