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    Тедеско близок к увольнению из «Лейпцига» после 1:4 с «Шахтером» (Фабрицио Романо)

    «Лейпциг» может уволить Доменико Тедеско с поста главного тренера клуба.

    По информации инсайдера Фабрицио Романо, решение о будущем тренера будет принято в ближайшее время.

    Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе – основной кандидат на замену Тедеско.

    • «Лейпциг» уступил «Шахтеру» в Лиге чемпионов со счетом 1:4.
    • После 5 туров Бундеслиги клуб идет 11-м.
    • До «Лейпцига» Тедеско тренировал «Спартак», брал с ним серебро РПЛ.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +87

      Romeo 123 17 минут назад

      Тедеска прыгала или нет росле поражения?

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      Рейтинг: +74

      Ill Ich 38 минут назад

      Допрыгался, кажется Доменико и в Лейпциге. Интересно, нуждается ли в главном тренере "Грассхоппер"?

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