Тедеско близок к увольнению из «Лейпцига» после 1:4 с «Шахтером» (Фабрицио Романо)

Тедеска прыгала или нет росле поражения?
«Лейпциг» может уволить Доменико Тедеско с поста главного тренера клуба.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, решение о будущем тренера будет принято в ближайшее время.
Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе – основной кандидат на замену Тедеско.
- «Лейпциг» уступил «Шахтеру» в Лиге чемпионов со счетом 1:4.
- После 5 туров Бундеслиги клуб идет 11-м.
- До «Лейпцига» Тедеско тренировал «Спартак», брал с ним серебро РПЛ.
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