Тедеско близок к увольнению из «Лейпцига» после 1:4 с «Шахтером» (Фабрицио Романо)

«Лейпциг» может уволить Доменико Тедеско с поста главного тренера клуба.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, решение о будущем тренера будет принято в ближайшее время.

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе – основной кандидат на замену Тедеско.