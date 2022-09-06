Семин отреагировал на новость о возможном возвращении в «Локомотив»

При всём огромном уважении к Палычу - не надо! Всё-таки возраст...
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном возвращении в московский клуб.
— Вчера писали, что вас можно будет увидеть в качестве главного тренера «Локомотива».
— Не знаю, кто писал, того и спросите.
— Говорят, что вы главный кандидат.
— Что там говорят, я не комментирую.
- «Локомотив» победил в 2 из 9 матчей сезона.
- Команда идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
- 75-летний Семин не работает в «Локо» с мая 2020 года.