Семин отреагировал на новость о возможном возвращении в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном возвращении в московский клуб.

— Вчера писали, что вас можно будет увидеть в качестве главного тренера «Локомотива».

— Не знаю, кто писал, того и спросите.

— Говорят, что вы главный кандидат.

— Что там говорят, я не комментирую.