Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Семин отреагировал на новость о возможном возвращении в «Локомотив»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном возвращении в московский клуб.

    — Вчера писали, что вас можно будет увидеть в качестве главного тренера «Локомотива».

    — Не знаю, кто писал, того и спросите.

    — Говорят, что вы главный кандидат.

    — Что там говорят, я не комментирую.

    • «Локомотив» победил в 2 из 9 матчей сезона.
    • Команда идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
    • 75-летний Семин не работает в «Локо» с мая 2020 года.

    Новости по теме
    Уткин: «Локомотиву» нужно вернуть Семина. Чемпионат деградировал, он снова актуален» 17
    Семин ответил на вопрос о готовности возглавить «Локомотив» 3
    Ротенберг может стать президентом «Локомотива» и вернуть Семина на пост тренера 21
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2022 22:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +74

      Ill Ich 2 часа назад

      При всём огромном уважении к Палычу - не надо! Всё-таки возраст...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11