Быстров раскритиковал спартаковцев Чернова и Максименко

В эпизоде с первым голом винить вроде бы и некого. Мяч полетел по замысловатой траектории и случайно попал к Ловрену, который бил почти в упор. Максименко в целом провел матч на хорошем уровне но второй гол нельзя назвать из ряда не берущихся.
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался об игре защитника Никиты Чернова и вратаря Александра Максименко в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).
«Чернов — если ты в небо смотришь и ищешь мяч пару секунд… Если ты игрок Премьер‑лиги, то не можешь делать такие ошибки. Максименко – тоже», – сказал Быстров.