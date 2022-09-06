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    Быстров раскритиковал спартаковцев Чернова и Максименко

    Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался об игре защитника Никиты Чернова и вратаря Александра Максименко в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

    «Чернов — если ты в небо смотришь и ищешь мяч пару секунд… Если ты игрок Премьер‑лиги, то не можешь делать такие ошибки. Максименко – тоже», – сказал Быстров.

    • «Зенит» не проигрывает «Спартаку» на протяжении 11 матчей подряд.
    • Петербуржцы набрали 20 очков и вышли в единоличные лидеры РПЛ.
    • «Спартак» идет на 5-м месте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.09.2022 09:43
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    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +97940

      zigbert 10 часов назад

      В эпизоде с первым голом винить вроде бы и некого. Мяч полетел по замысловатой траектории и случайно попал к Ловрену, который бил почти в упор. Максименко в целом провел матч на хорошем уровне но второй гол нельзя назвать из ряда не берущихся.

      0
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      Рейтинг: +32892

      VVM1964 > zigbert 10 часов назад

      Когда вратарь пропускает в "домик" его вина по определению есть и совершенно незачем было так раскорячиваться - угол был ОЧЕНЬ острый ..., а момент с пасом мяча прям в ноги соперника в самом начале ... впрочем и каких то выдающихся сэйвов он не совершил, ну пару раз сыграл неплохо, но в основном то, что счет не был крупным "заслуга" самих зенитовцев .

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      Рейтинг: +97940

      zigbert > VVM1964 10 часов назад

      Удар у Ловрена получился сверху вниз это и ввело в заблуждение Максименко. Может здесь он и сделал ошибку но такова его квалификация, обычный вратарь среднего уровня для РПЛ.

      1
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      Рейтинг: +32892

      VVM1964 > zigbert 8 часов назад

      В от тут я ПОЛНОСТЬЮ согласен - "обычный вратарь среднего уровня для РПЛ "

      1
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      Рейтинг: +9435

      САДЫЧОК > VVM1964 6 часов назад

      Вина полностью на Хлусевиче и убежавшем Джикии !
      Хлусевич хороший футболист , но этот матч , он сыграл хуже некуда !
      Почему , вместо Джикии слева в центре защиты был Чернов - это вообще запредельно !

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      Рейтинг: +32892

      VVM1964 > САДЫЧОК 4 часа назад

      Хватит уже *** морозить - я уже тебе писал чисто Хлусевич и Максименко, не должен Джикия оказываться в углу вратарской, при такой концентрации игроков перед воротами !!!, впрочем тогда ты точно задавался бы вопросом - ЧТО ОН ТАМ ДЕЛАЕТ !!! И если защитники в игровой ситуации поменялись местами - ЭТО НОРМАЛЬНО, а не запредельно !!! Чернов конечно отчасти тоже прошляпил момент, но думаю к нему претензий меньше.

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      Рейтинг: +32892

      VVM1964 > VVM1964 4 часа назад

      Впрочем с Чернова ответственность нельзя снимать, т.к. он в какой то мере причастен и ко второму голу (((

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      Рейтинг: +9435

      САДЫЧОК > VVM1964 4 часа назад

      Нет не нормально ! Нельзя центрам защиты меняться позициями - это аксиома ! Любой тренер учит этому и ругает , кто нарушает позиционное нахождение !

      0
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      Рейтинг: +97940

      zigbert > САДЫЧОК 4 часа назад

      Согласен, Хлусевич сыграл в этом матче слабо. И дело даже не в этом эпизоде. У него было много брака в передачах и потерь мяча.

      0
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      Рейтинг: +32892

      VVM1964 > САДЫЧОК 4 часа назад

      Ну так и пересмотри момент - кто со своей позиции ломанулся на левый фланг в момент подачи углового ???!!!

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      Рейтинг: +32892

      VVM1964 > zigbert 4 часа назад

      И это к сожалению уже не первый матч !!! (((

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      Рейтинг: +97940

      zigbert > VVM1964 4 часа назад

      Надеюсь он и сам понимает свои ошибки, пусть делает выводы и исправляется в следующих матчах.

      0
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      Рейтинг: +32892

      VVM1964 > zigbert 3 часа назад

      Ну если сможет, думаю все мы будем только рады )

      0
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      Рейтинг: +693

      (Меня за банили) 11 часов назад

      А то что Ловрен сам потерял мяч из виду конечно все молчат.

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      Рейтинг: +5916

      Давид59 12 часов назад

      Для меня тоже было странно, что центральный защитник теряет мяч из виду и стоит как вкопанный

      0
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      Рейтинг: +4652

      Enter2006 13 часов назад

      Хрустальный, не сломай ногу пока интервью даёшь ))

      0
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      Рейтинг: +9435

      САДЫЧОК 14 часов назад

      Быстров , как стадо не понятных болельщиков ! Максименко не ошибался - а только выручал ! Чернов пару раз ошибся , но были другие чудаки , которые намного больше ошибок сделали - Игнатов , Денисов , Умяров , Литвинов , Джикия , Промес...

      0
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      Рейтинг: +7422

      BarStep > САДЫЧОК 13 часов назад

      Понимаю., ты глобально о матче..
      Но!
      Быстров говорит только про эпизод с голом Ловрена..

      0
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      Рейтинг: +32892

      VVM1964 > BarStep 10 часов назад

      По эпизоду всё верно - Чернов только глазел, как и все остальные , Максименко раскорячился крайне неудачно, мяч между ног - всегда вина вратаря, угол был очень острый и садится на шпагат не требовалось ((( Команда в целом сыграла крайне не убедительно в защите, впрочем и в других линиях не блистала (((

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      Рейтинг: +15414

      NewLife 15 часов назад

      Быстров, что ты ищешь и куда смотришь, понятно.

      1
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      Рейтинг: +24618

      bset 15 часов назад

      Какой Чернов спартаковец?)

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      Рейтинг: +15308

      Fusballer > bset 15 часов назад

      Играет за Спартак.

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      Рейтинг: +2201

      АЛЕКС 58 > bset 15 часов назад

      При чём здесь Чернов!? Я о Быстрове говорю

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      Рейтинг: +24618

      bset > Fusballer 13 часов назад

      Это как человека, прожившего 20 лет в России и переехавшего полгода назад в Германию, назвать немцем)

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      Рейтинг: +2201

      АЛЕКС 58 15 часов назад

      Кто давал слово проституткам,бегающим из Зенита в Спартак,и обратно!?

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