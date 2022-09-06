Быстров раскритиковал спартаковцев Чернова и Максименко

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался об игре защитника Никиты Чернова и вратаря Александра Максименко в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«Чернов — если ты в небо смотришь и ищешь мяч пару секунд… Если ты игрок Премьер‑лиги, то не можешь делать такие ошибки. Максименко – тоже», – сказал Быстров.