Дзюба отреагировал на ничью «Адана Демирспора» с аутсайдером чемпионата Турции

Форвард «Адана Демирспор» Артем Дзюба опубликовал в соцсетях пост, посвященный матчу пятого тура Суперлиги против «Хатаяспора».

Результат встречи – ничья 1:1.

Дзюба впервые после перехода в турецкий клуб не вышел в стартовом составе.

Он появился на поле на 63-й минуте и не сумел отметиться результативными действиями.

«Хатаяспор» набрал первое очко в чемпионате и идет в зоне вылета.

«Всех с волевой ничьей! Сражаемся, несмотря на все «но»! И будем сражаться дальше», – написал Дзюба в соцсетях.