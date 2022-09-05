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    Дзюба отреагировал на ничью «Адана Демирспора» с аутсайдером чемпионата Турции

    Форвард «Адана Демирспор» Артем Дзюба опубликовал в соцсетях пост, посвященный матчу пятого тура Суперлиги против «Хатаяспора».

    • Результат встречи – ничья 1:1.
    • Дзюба впервые после перехода в турецкий клуб не вышел в стартовом составе.
    • Он появился на поле на 63-й минуте и не сумел отметиться результативными действиями.
    • «Хатаяспор» набрал первое очко в чемпионате и идет в зоне вылета.

    «Всех с волевой ничьей! Сражаемся, несмотря на все «но»! И будем сражаться дальше», – написал Дзюба в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.09.2022 09:00
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