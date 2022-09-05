Дзюба отреагировал на ничью «Адана Демирспора» с аутсайдером чемпионата Турции

Форвард «Адана Демирспор» Артем Дзюба опубликовал в соцсетях пост, посвященный матчу пятого тура Суперлиги против «Хатаяспора».
- Результат встречи – ничья 1:1.
- Дзюба впервые после перехода в турецкий клуб не вышел в стартовом составе.
- Он появился на поле на 63-й минуте и не сумел отметиться результативными действиями.
- «Хатаяспор» набрал первое очко в чемпионате и идет в зоне вылета.
«Всех с волевой ничьей! Сражаемся, несмотря на все «но»! И будем сражаться дальше», – написал Дзюба в соцсетях.
Источник: «Бомбардир»