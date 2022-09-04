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    Колосков: «В «Оренбурге» проблемы, если они жалуются на календарь»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил высказывания президента «Оренбурга» Василия Еремякина. Он недоволен календарем.

    «Если руководитель клуба начинает жаловаться на судей и календарь, в команде проблемы», – сказал Колосков.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    04.09.2022 09:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17016

      Cleaner 18 часов назад

      Главная проблема в российском футболе и вообще в российском спорте - это вот такие "ПОЧЕТНЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ", как Колосков.

      0
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      Рейтинг: +2190

      АЛЕКС 58 19 часов назад

      Если Семак плачется,что остальным тогда остаётся

      0
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      Рейтинг: +11611

      Алексей З 20 часов назад

      Это всё от лукавого.
      У Оренбурга прекрасный календарь. Прошло 8 туров , команда одержала 3 победы , все ДОМА , над прямыми КОНКУРЕНТАМИ.
      Таким образом сделали себе определённый запас.

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