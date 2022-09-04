Колосков: «В «Оренбурге» проблемы, если они жалуются на календарь»

Главная проблема в российском футболе и вообще в российском спорте - это вот такие "ПОЧЕТНЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ", как Колосков.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил высказывания президента «Оренбурга» Василия Еремякина. Он недоволен календарем.
«Если руководитель клуба начинает жаловаться на судей и календарь, в команде проблемы», – сказал Колосков.
- Ранее Еремякин пожаловался, что календарь других команд более удобен, чем у «Оренбурга».
- В РПЛ удивлены недовольством «Оренбурга».
- «Оренбург» идет в РПЛ 11-м.