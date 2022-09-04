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    Кварацхелия установил рекорд «Наполи»

    Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия достиг отметки в четыре матча Серии А. В них у него пять результативных действий.

    В «Наполи» не было футболиста с пятью очками по системе «гол+пас» после четырех дебютных матчей Серии А. Статистика собирается с сезона-2007/08.

    • Хвича перешел в «Наполи» летом из батумского «Динамо».
    • Накануне Кварацхелия принес «Наполи» победу в матче 4-го тура Серии А против «Лацио» (2:1).
    • Кварацхелия выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: телеграм-канал Opta

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    04.09.2022 00:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +226

      ALEXMAN888 23 часа назад

      Грузия поимела! Подвезло! Как Кахобер раньше.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1008

      inzek 4 сентября, 01:46

      в европе видимо или запах демократичной свободы, или рубин реальное днище что таланту не давал раскрыться

      0
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      Рейтинг: +670

      Lipatoff 4 сентября, 01:26

      В Рубине тоже неплохо играл, все все-таки уход пошёл на пользу, только кто-то ни..я от этого не поимел

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