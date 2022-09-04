Кварацхелия установил рекорд «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия достиг отметки в четыре матча Серии А. В них у него пять результативных действий.

В «Наполи» не было футболиста с пятью очками по системе «гол+пас» после четырех дебютных матчей Серии А. Статистика собирается с сезона-2007/08.