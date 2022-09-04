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Кварацхелия установил рекорд «Наполи»

4 сентября 2022, 00:47
3

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия достиг отметки в четыре матча Серии А. В них у него пять результативных действий.

В «Наполи» не было футболиста с пятью очками по системе «гол+пас» после четырех дебютных матчей Серии А. Статистика собирается с сезона-2007/08.

  • Хвича перешел в «Наполи» летом из батумского «Динамо».
  • Накануне Кварацхелия принес «Наполи» победу в матче 4-го тура Серии А против «Лацио» (2:1).
  • Кварацхелия выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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Источник: телеграм-канал Opta
Италия. Серия А Наполи Кварацхелия Хвича
Комментарии (3)
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Lipatoff
1662243998
В Рубине тоже неплохо играл, все все-таки уход пошёл на пользу, только кто-то ни..я от этого не поимел
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inzek
1662245174
в европе видимо или запах демократичной свободы, или рубин реальное днище что таланту не давал раскрыться
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ALEXMAN888
1662263049
Грузия поимела! Подвезло! Как Кахобер раньше.
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