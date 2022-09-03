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    АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Астон Виллой», Холанд забил 10-й гол

    «Манчестер Сити» в выездном матче шестого тура АПЛ обменялся голами с «Астон Виллой». У гостей очередной мяч забил лучший бомбардир сезона Эрлинг Холанд.

    Манчестерцы идут в сезоне без поражений и занимают второе место. «Астон Вилла» покинула зону вылета.

    «Астон Вилла» не побеждает «Манчестер Сити» с 2013 года.

    Англия. АПЛ. 6-й тур

    Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Холанд, 50; 1:1 – Бэйли, 74.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2022 21:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +59

      Iskander_17 3 сентября, 22:33

      Аа ну всё.Это же говорят замена подоспела Роналду и Месси, они уходят, а Холанд пришел рекорды бить)

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