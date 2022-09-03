АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Астон Виллой», Холанд забил 10-й гол

Аа ну всё.Это же говорят замена подоспела Роналду и Месси, они уходят, а Холанд пришел рекорды бить)
«Манчестер Сити» в выездном матче шестого тура АПЛ обменялся голами с «Астон Виллой». У гостей очередной мяч забил лучший бомбардир сезона Эрлинг Холанд.
Манчестерцы идут в сезоне без поражений и занимают второе место. «Астон Вилла» покинула зону вылета.
«Астон Вилла» не побеждает «Манчестер Сити» с 2013 года.
Англия. АПЛ. 6-й тур
Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Холанд, 50; 1:1 – Бэйли, 74.