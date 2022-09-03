Романцев: «Не вижу у «Спартака» Абаскаля моего футбола»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил футбол в исполнении нынешней команды.

«Пока не вижу мой футбол в игре «Спартака» Гильермо Абаскаля. Команда играет хорошо. Посмотрим в конце сезона. Не видел тот футбол, который ставит Абаскаль на тренировках. Надо ставить игру так, чтобы побеждать.

Абаскаль? Не был на его тренировках. Выиграет чемпионат — будем говорить, что хороший тренер и подходит. Пока видим неплохой результат», – сказал Романцев.