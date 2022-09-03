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    Романцев: «Не вижу у «Спартака» Абаскаля моего футбола»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил футбол в исполнении нынешней команды.

    «Пока не вижу мой футбол в игре «Спартака» Гильермо Абаскаля. Команда играет хорошо. Посмотрим в конце сезона. Не видел тот футбол, который ставит Абаскаль на тренировках. Надо ставить игру так, чтобы побеждать.

    Абаскаль? Не был на его тренировках. Выиграет чемпионат — будем говорить, что хороший тренер и подходит. Пока видим неплохой результат», – сказал Романцев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.09.2022 19:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +25281

      JTherry 3 сентября, 23:57

      шальные 90-е прошли и футбол сейчас совершенно другой, он и не должен быть похож на "романцевский", каждое время диктует свои условия, своих кумиров и свой футбол...

      1
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      Рейтинг: +3439

      momwig_ 3 сентября, 22:54

      Удивительно, с каким постоянством гниют футбольные кумиры... Титов, Аленичев, Тихонов, Романцев... Аршавин для меня не кумир, так что то, что он сгнил ещё "при жизни" ни правило, ни исключение, он просто всегда был гнилым. Это к слову. Но тенденция печальная.

      0
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      Рейтинг: +7483

      mihail200606 3 сентября, 20:59

      Может и не надо...и почему он вообще должен быть этот романцевский футбол? Не 90е на дворе,а 2022 уже..

      3
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      Рейтинг: +791

      шахта Заполярная 3 сентября, 20:39

      Почему Абаскаль должен играть в футбол Романцева. Абаскаль тренер Спартака, а не Романцев, и у него свое видение игры.

      4
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      Рейтинг: +3814

      raritet 3 сентября, 20:32

      Время неумолимо. Раньше футбол- это было действо , построенное на тренерских задумках и отточенных комбинаций. Сейчас -время футбола менеджеров: под задачи набирается состав исполнителей и они, исполнители, в большей степени влияют на результат. Остались еще попытки отталкиваться от тренерских построений. Но время для такого футбола ушло , как следствие- чехарда тренеров, постоянная ротация составов команд. Порой даже забываешь тех , кто играл в команде всего три года назад...

      0
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      Рейтинг: +15267

      Fusballer 3 сентября, 20:12

      Конечно нет, потому что это багаж Аленичева работает.

      1
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      Рейтинг: +5374

      ySS 3 сентября, 20:08

      Футбола Романцева и не было.
      Был футбол Бескова

      0
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      Рейтинг: +1613

      Psih86 > ySS 3 сентября, 20:26

      Вот здесь ты абсолютно не прав... Сам подумай, почему это так...

      2
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      Рейтинг: +1804

      lek! 3 сентября, 19:42

      Твой футбол это уже старьё , в мире играют уже в другой футбол .

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      Рейтинг: +18712

      Persona_non_Grata > lek! 3 сентября, 21:30

      "Человек не уважающий прошлое , не имеет будущего" !!!

      2
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      Рейтинг: +15401

      NewLife 3 сентября, 19:31

      Чуток маразма у ОИРа уже прослеживается.

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