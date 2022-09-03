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    Тарасов планирует привлечь Семина в свою медийную команду

    Куратор медийной команды «Родина» Дмитрий Тарасов хотел бы привлечь бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

    «Думаю позвонить Семину, чтобы помог набрать команду для нас. Кем? Советником или спортивным директором», – сказал Тарасов.

    • Медийная «Родина» входит в структуру «Родины», выступающей в Первой лиге.
    • Семин и Тарасов брали с «Локо» РПЛ.
    • Сейчас Семин без работы.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    03.09.2022 17:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5288

      Красногорск_Фан 3 сентября, 19:26

      Авторы вы сами поняли что написали? Юрий Палыч в 75 лет сейчас "без работы". У нас так то 63 года возраст выхода на пенсию мужчин. Привлечь чтобы использовали твою репутацию? Ну не знаю. Лучше продавать шпалы "Шпалыч" или семки.

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