Тарасов планирует привлечь Семина в свою медийную команду

Куратор медийной команды «Родина» Дмитрий Тарасов хотел бы привлечь бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

«Думаю позвонить Семину, чтобы помог набрать команду для нас. Кем? Советником или спортивным директором», – сказал Тарасов.