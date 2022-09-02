Кварацхелию признали лучшим игроком Серии А в августе. Это его дебютный месяц в турнире

Хвича мог сверкать только при наличии хороших партнёров , Слуцкий нашёл для него в ФНЛ Макарова и Самошникова и при выстроенной команде пошла игра , но продали Макарова , получил травму Самошников и Хвича на поле стало не видно , естественно развалилась и недавно выстроенная игра Рубина (спасибо Сайманову) .... сейчас у Хвичи классные партнёры и возможно он нашёл то что называется "своя команда" , если это так , то он станет настоящей звездой ... если не "сломают" .
Ассоциация футболистов Италии (AIC) определила лучшего игрока Серии А в августе. Им стал полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия.
Это его дебютный месяц в Италии.
- Хвича провел в августе 4 матча Серии А, забил 3 гола, сделал ассист.
- Грузин перешел в «Наполи» из грузинского «Динамо».
- В РПЛ Кварацхелия выступал за «Рубин» и «Локомотив».