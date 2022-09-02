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    Кварацхелию признали лучшим игроком Серии А в августе. Это его дебютный месяц в турнире

    Ассоциация футболистов Италии (AIC) определила лучшего игрока Серии А в августе. Им стал полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия.

    Это его дебютный месяц в Италии.

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    Источник: AIC

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    02.09.2022 23:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2303

      моэм 3 сентября 2022, 07:08

      Хвича мог сверкать только при наличии хороших партнёров , Слуцкий нашёл для него в ФНЛ Макарова и Самошникова и при выстроенной команде пошла игра , но продали Макарова , получил травму Самошников и Хвича на поле стало не видно , естественно развалилась и недавно выстроенная игра Рубина (спасибо Сайманову) .... сейчас у Хвичи классные партнёры и возможно он нашёл то что называется "своя команда" , если это так , то он станет настоящей звездой ... если не "сломают" .

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      Рейтинг: +716

      Fju-2 3 сентября 2022, 00:56

      У Слуцкого деградировал в РПЛ, у Спалетти признаётся лучшим игроком серии А.
      При том что Слуцкого многие считают одним из лучших российских тренеров, наряду с Карпиным, который не смог вывести сборную на ЧМ 2022

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      Рейтинг: +6959

      Красногорск_Фан 2 сентября 2022, 23:53

      Браво. А еще ЮПС говорил про менеждмент Локо просрали Хвичу это преступление.

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