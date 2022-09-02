Тихонов подарил трофей за победу в ретроматче с «Зенитом» фанатам

бл что за дбл пишет тексты Бомбардиру, нельзя нанести реванш, его можно только взять, а нанести можно тока поражение.
Футболист ретрокоманды «Спартака» Андрей Тихонов подошел к фанатской трибуне после матча против «Зенита» (2:1).
Кубок за победу Тихонов вручил болельщикам.
- «Спартак» нанес «Зениту» реванш за июльское поражение в ретроматче на «Петровском» (0:2).
- Тренером ретрокоманды «Спартака» был Олег Романцев, «Зенита» – Анатолий Давыдов.
- 4 сентября в 8-м туре РПЛ сыграют основные команды «Спартака» и «Зенита».