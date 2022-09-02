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    Тихонов подарил трофей за победу в ретроматче с «Зенитом» фанатам

    Футболист ретрокоманды «Спартака» Андрей Тихонов подошел к фанатской трибуне после матча против «Зенита» (2:1).

    Кубок за победу Тихонов вручил болельщикам.

    • «Спартак» нанес «Зениту» реванш за июльское поражение в ретроматче на «Петровском» (0:2).
    • Тренером ретрокоманды «Спартака» был Олег Романцев, «Зенита» – Анатолий Давыдов.
    • 4 сентября в 8-м туре РПЛ сыграют основные команды «Спартака» и «Зенита».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2022 21:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +556

      KPCC-SPB 3 сентября 2022, 11:19

      бл что за дбл пишет тексты Бомбардиру, нельзя нанести реванш, его можно только взять, а нанести можно тока поражение.

      1
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      Рейтинг: +5888

      Павелий 2 сентября 2022, 22:51

      Миллер, тебе такой поддержки и народной любви никогда не достичь.

      5
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      Рейтинг: +14466

      playsh > Павелий 3 сентября 2022, 00:04

      В России нет ещё пока,команды любимей Спартака.

      3
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      Рейтинг: +785

      Аvеngеr > Павелий 3 сентября 2022, 22:24

      А кому дарить?? Только болельщикам! Федуна с Заремой нет. Причём тут Миллер. И где сейчас кубок? 2:0 и 1:2=3:2. В Питере тоже Kубок болельщикам дарили в лице Боярского. Или на каждый матч по кубку? Раздвояется кубок легенд?

      0
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      Рейтинг: +2162

      Dr.Metal 2 сентября 2022, 22:01

      Достойно Тихонова

      6
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