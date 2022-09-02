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    Медведев анонсировал новые ретроматчи

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после ретроматча против «Спартака» (1:2) дал понять, что такие встречи будут и впредь.

    «Третий ретроматч? Я уверен, что нас ждут новые встречи», – сказал Медведев.

    • «Спартак» нанес «Зениту» реванш за июльское поражение в ретроматче на «Петровском» (0:2).
    • Тренером ретрокоманды «Спартака» был Олег Романцев, «Зенита» – Анатолий Давыдов.
    • 4 сентября в 8-м туре РПЛ сыграют основные команды «Спартака» и «Зенита».

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    02.09.2022 21:40
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 3 сентября 2022, 02:11

      Ещё бы даты таких матчей подбирали нормальные, а уж никак не по пятницам.

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      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n 2 сентября 2022, 22:23

      Такие матчи это круто, только количество команд надо расширять.

      0
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > R_a_i_n 2 сентября 2022, 22:26

      Согласен, легенды Оренбурга и Сочи заслужили напоминания о себе)

      2
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      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n > Fju-2 2 сентября 2022, 22:38

      Как раз газпромовским прихвостням нечего не светит. А вот например ЦСКА, Локомотив, Ротор, Алания, Крылья, Торпедо. Ну тебе не понять это, ты воспитан на Оренбурге и Сочи. Кстати Сочинскую Жемчужину тоже интересно посмотреть.

      2
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > R_a_i_n 2 сентября 2022, 22:42

      "Ну тебе не понять"
      Есть такое слово - сарказм, но
      "тебе не понять" ))

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      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n > Fju-2 2 сентября 2022, 22:51

      Куда мне ваш Питерский сарказм понимать?

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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > R_a_i_n 2 сентября 2022, 22:56

      Без сарказма и шуток, а кто реально сейчас смог бы сыграть за Ротор, Аланию и Торпедо, так чтобы набрать 15-20 игроков не шибко старых, более или менее в форме и хоть каким-то именем? Про Жемчужину не спрашиваю)

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      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n > Fju-2 2 сентября 2022, 23:11

      Дружище, на Спартак с Зенитом набрали, точно так-же и на другие команды наберут. Да, имена будут не всем известные в народе, тем не менее матчи будут пользоваться бешеной популярностью у людей 60,70,80-ых годов. Те же Ротор с Аланией в 90-ых были на виду. Тот же Павлюченко может по тайму сыграть и за Спартак и например за Ротор.

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      Рейтинг: +652

      gunstilzit > R_a_i_n 2 сентября 2022, 23:19

      И за ЛОКО может.
      Только фигня получится.
      Согласись.

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      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n > gunstilzit 2 сентября 2022, 23:25

      Лоськов, Пименов, Маминов, Нигматулин, Евсеев, Билялетдинов, Чугайнов, Смертин, да наконец Джанашия(если приедет). Будет супер интересно.

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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > R_a_i_n 2 сентября 2022, 23:36

      Как написал выше loko1982 за Спартак и Зенит набрали потому что команды прошедшие 20 лет становились чемпионами. На ЦСКА, Локо и Рубин тоже игроки найдутся, а вот на Торпедо, Аланию, Ротор и т.д. игроков не найти, так чтобы они были в форме и вызывали интерес у аудитории и спонсоров, как в матче Спартак - Зенит.
      Можно ностальгировать о временах прошлого века, но время идёт вперёд, легенды уходят, а мороженое уже никогда не будет стоить 28 или 48 копеек и газировку за 1 копейку или с сиропом за 3 копейки уже в автомате не купить)

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      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n > Fju-2 2 сентября 2022, 23:38

      Т.е. игроки команд которые не становились чемпионами исчезли?? Конечно нет. Если будет желание, то соберут всю лигу 90-ых.

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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > R_a_i_n 2 сентября 2022, 23:50

      Нет, не исчезли но интереса аудитории и спонсоров не найдут, за исключением может быть Крыльев и Анжи, может Динамо ещё, если Кураньи и Воронин сыграют.

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      Рейтинг: +2025

      jek718875 2 сентября 2022, 22:06

      Поставьте Черчесова в ворота

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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > jek718875 2 сентября 2022, 22:24

      Черчесов не выявлял желания, а вот Кавазашвили очень хотел сыграть.

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      Рейтинг: +473

      the teacher > jek718875 3 сентября 2022, 07:07

      лучший комент!

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