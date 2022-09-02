Медведев анонсировал новые ретроматчи

Ещё бы даты таких матчей подбирали нормальные, а уж никак не по пятницам.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после ретроматча против «Спартака» (1:2) дал понять, что такие встречи будут и впредь.
«Третий ретроматч? Я уверен, что нас ждут новые встречи», – сказал Медведев.
- «Спартак» нанес «Зениту» реванш за июльское поражение в ретроматче на «Петровском» (0:2).
- Тренером ретрокоманды «Спартака» был Олег Романцев, «Зенита» – Анатолий Давыдов.
- 4 сентября в 8-м туре РПЛ сыграют основные команды «Спартака» и «Зенита».