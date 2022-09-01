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  • Маврин обратился к школьникам: «Не стоит прогуливать уроки ради «Амкала»

Маврин обратился к школьникам: «Не стоит прогуливать уроки ради «Амкала»

1 сентября 2022, 14:34

Полузащитник «Амкала» Василий Маврин поздравил болельщиков команды с Днем знаний.

«Пожелание болельщикам: самое главное — здоровья. Учитесь. Футбол — это хобби. Если вы занимаетесь или грезите этим, то забудьте. Расценивайте футбол в качестве как хобби.

Получайте хорошее образование — в таком случае всe в жизни будет хорошо. Ни в коем случае не стоит прогуливать уроки ради «Амкала», — сказал Маврин.

  • «Амкал» выбил 2 профессиональных клуба из Кубка России.
  • Клуб из Москвы сыграет в 1/64 финала со «Звездой».
  • Этот сезон дебютный для медийной команды в Кубке России.

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Источник: «Чемпионат»
Медиафутбол Амкал Маврин Василий
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