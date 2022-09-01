Маврин обратился к школьникам: «Не стоит прогуливать уроки ради «Амкала»

Полузащитник «Амкала» Василий Маврин поздравил болельщиков команды с Днем знаний.
«Пожелание болельщикам: самое главное — здоровья. Учитесь. Футбол — это хобби. Если вы занимаетесь или грезите этим, то забудьте. Расценивайте футбол в качестве как хобби.
Получайте хорошее образование — в таком случае всe в жизни будет хорошо. Ни в коем случае не стоит прогуливать уроки ради «Амкала», — сказал Маврин.
- «Амкал» выбил 2 профессиональных клуба из Кубка России.
- Клуб из Москвы сыграет в 1/64 финала со «Звездой».
- Этот сезон дебютный для медийной команды в Кубке России.
Источник: «Чемпионат»