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    Маврин обратился к школьникам: «Не стоит прогуливать уроки ради «Амкала»

    Полузащитник «Амкала» Василий Маврин поздравил болельщиков команды с Днем знаний.

    «Пожелание болельщикам: самое главное — здоровья. Учитесь. Футбол — это хобби. Если вы занимаетесь или грезите этим, то забудьте. Расценивайте футбол в качестве как хобби.

    Получайте хорошее образование — в таком случае всe в жизни будет хорошо. Ни в коем случае не стоит прогуливать уроки ради «Амкала», — сказал Маврин.

    • «Амкал» выбил 2 профессиональных клуба из Кубка России.
    • Клуб из Москвы сыграет в 1/64 финала со «Звездой».
    • Этот сезон дебютный для медийной команды в Кубке России.

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    Источник: «Чемпионат»

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