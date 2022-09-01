Маврин обратился к школьникам: «Не стоит прогуливать уроки ради «Амкала»

Полузащитник «Амкала» Василий Маврин поздравил болельщиков команды с Днем знаний.

«Пожелание болельщикам: самое главное — здоровья. Учитесь. Футбол — это хобби. Если вы занимаетесь или грезите этим, то забудьте. Расценивайте футбол в качестве как хобби.

Получайте хорошее образование — в таком случае всe в жизни будет хорошо. Ни в коем случае не стоит прогуливать уроки ради «Амкала», — сказал Маврин.