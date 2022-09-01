Стал известен срок контракта Гогниева с «Химками»

Блин, вот как не вспомнить Г. Хазанова и его "Монолог Попугая"!)))))
Вот точно про руководство клуба "Химки":
"Товарищи! В зоопарке тигру не докладывают мяса! Пока не поздно, спасайте хищника! Если спросят, откуда узнали, на меня валите.")))))))
Появилась новая информация о скором назначении Спартака Гогниева на пост главного тренера «Химок».
«РБ Спорт» сообщает, что стороны заключат контракт по схеме «1+1».
Ожидается, что подмосковный клуб объявит о смене тренера сегодня, 1 сентября.
- Ранее Гогниев возглавлял «Аланию».
- В «Химках» он сменит Николая Писарева.
- Команда проиграла 4 матча с общим счетом 2:12.