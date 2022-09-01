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    Стал известен срок контракта Гогниева с «Химками»

    Появилась новая информация о скором назначении Спартака Гогниева на пост главного тренера «Химок».

    «РБ Спорт» сообщает, что стороны заключат контракт по схеме «1+1».

    Ожидается, что подмосковный клуб объявит о смене тренера сегодня, 1 сентября.

    • Ранее Гогниев возглавлял «Аланию».
    • В «Химках» он сменит Николая Писарева.
    • Команда проиграла 4 матча с общим счетом 2:12.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1716

      gor77 1 час назад

      Блин, вот как не вспомнить Г. Хазанова и его "Монолог Попугая"!)))))
      Вот точно про руководство клуба "Химки":
      "Товарищи! В зоопарке тигру не докладывают мяса! Пока не поздно, спасайте хищника! Если спросят, откуда узнали, на меня валите.")))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2155

      АЛЕКС 58 1 час назад

      Надолго?

      1
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      ...
      Рейтинг: +15172

      Fusballer > АЛЕКС 58 1 час назад

      1 месяц + 1 месяц)))

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