Писарев проиграл все четыре матча в «Химках» с общим счетом 2:12

При чем тут Писарев? Садыгов там - "тренер". Именно он решает кто выйдет на поле.
Вот теперь пусть не "в сторонке стоит" как змей а отвечает за то что натворил!
«Химки» уступили «Краснодару» (0:2) в матче Кубка России.
Николай Писарев проиграл все четыре матча после назначения в подмосковный клуб вместо Сергея Юрана с общим счетом 2:12.
- Сегодня «Химки» могут объявить об увольнении Писарева.
- «Химки» отправили Юрана в отставку 10 августа.
- Под его руководством команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимала 7-е место в таблице.