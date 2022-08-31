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    Писарев проиграл все четыре матча в «Химках» с общим счетом 2:12

    «Химки» уступили «Краснодару» (0:2) в матче Кубка России.

    Николай Писарев проиграл все четыре матча после назначения в подмосковный клуб вместо Сергея Юрана с общим счетом 2:12.

    • Сегодня «Химки» могут объявить об увольнении Писарева.
    • «Химки» отправили Юрана в отставку 10 августа.
    • Под его руководством команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимала 7-е место в таблице.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4551

      Enter2006 15 минут назад

      При чем тут Писарев? Садыгов там - "тренер". Именно он решает кто выйдет на поле.
      Вот теперь пусть не "в сторонке стоит" как змей а отвечает за то что натворил!

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      Рейтинг: +16946

      paracetamol 37 минут назад

      А говорили что он тренер!

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      Рейтинг: +5402

      Беспонтий 43 минуты назад

      то есть коньяк в ростов уже не придётся отправлять с оказией

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