«Салернитана»: «Нам нравится Николсон»

Спортивный директор «Салернитаны» Морган Де Санктис обозначил интерес к форварду «Спартака» Шамару Николсону.

«Нам нравится Шамар Николсон из «Спартака», но он очень дорогой для нас. Вариант с арендой? Посмотрим», – сказал итальянец.