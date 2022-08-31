«Салернитана»: «Нам нравится Николсон»

Хорошая для него перспектива, а то сидеть на лавке, в очереди за деревянным Соболевым, так от этого психика может сломаться.
Спортивный директор «Салернитаны» Морган Де Санктис обозначил интерес к форварду «Спартака» Шамару Николсону.
«Нам нравится Шамар Николсон из «Спартака», но он очень дорогой для нас. Вариант с арендой? Посмотрим», – сказал итальянец.
- В этом сезоне Николсон провел на поле всего 114 минут.
- В 5 неполных матчах он не совершил ни одного голевого действия.
- На прошлой неделе спартаковцы подписали еще одного форварда – Бальде Кейта.