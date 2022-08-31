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    «Салернитана»: «Нам нравится Николсон»

    Спортивный директор «Салернитаны» Морган Де Санктис обозначил интерес к форварду «Спартака» Шамару Николсону.

    «Нам нравится Шамар Николсон из «Спартака», но он очень дорогой для нас. Вариант с арендой? Посмотрим», – сказал итальянец.

    • В этом сезоне Николсон провел на поле всего 114 минут.
    • В 5 неполных матчах он не совершил ни одного голевого действия.
    • На прошлой неделе спартаковцы подписали еще одного форварда – Бальде Кейта.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +522

      SLADE2019 26 минут назад

      Хорошая для него перспектива, а то сидеть на лавке, в очереди за деревянным Соболевым, так от этого психика может сломаться.

      0
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      Рейтинг: +156

      Фитоняшич 1 час назад

      Не понимаю таких ребят. У тебя есть контракт, выходи и доказывай, выполняй поручения тренера. У нас даже Зиньковский пока не выходит, хотя его прям все желали.
      Смотрите, Соболев даже не забивает, но он один из лидеров по ассистам и, думаю, по борьбе тоже. Поэтому он играет.

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      Рейтинг: +11525

      Алексей З > Фитоняшич 45 минут назад

      Соболев вот уже вторую игру в тройке худших, вслед за Умяровым и Игнатовым. Как то ,с перепугу, отдал две голевых в одном матче и теперь у Вас в лучших ассистентах числится.
      Он деревянный.

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      Рейтинг: +522

      SLADE2019 > Алексей З 23 минуты назад

      Согласен с Вами. Очень жаль, что Игнатов раз за разом не оправдывает тех надежд, которые на него возлагались. При всем при том, что ему везет - ему дают беспрепятственно обрабатывать мяч и заряжать по воротам. Однако, раз за разом мимо. Ну а Умяров - это Умяров. Здесь уже все слова истрачены.

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