Дзагоев прилетел в Казань. Его ждут на базе «Рубина» (Владислав Зимагулов)

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вчера вечером прилетел в Казань.
«Сегодня 32-летнего полузащитника ожидают на базе «Рубина». Всe идет к подписанию контракта и, судя по всему, это не приезд для поддержания формы с командой, как было в случае с Дзюбой.
У Дзагоева были предложения в РПЛ от клубов второй восьмерки, но Алан, похоже, готов пойти в ФНЛ к Леониду Слуцкому», – написал журналист «СЭ» Владислав Зимагулов в телеграме.
- 32-летний Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.
- В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
- В мае хавбек покинул клуб, расторгнув контракт по взаимному согласию.
Источник: телеграм-канал Владислава Зимагулова