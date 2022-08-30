Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Дзагоев прилетел в Казань. Его ждут на базе «Рубина» (Владислав Зимагулов)

    Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вчера вечером прилетел в Казань.

    «Сегодня 32-летнего полузащитника ожидают на базе «Рубина». Всe идет к подписанию контракта и, судя по всему, это не приезд для поддержания формы с командой, как было в случае с Дзюбой.

    У Дзагоева были предложения в РПЛ от клубов второй восьмерки, но Алан, похоже, готов пойти в ФНЛ к Леониду Слуцкому», – написал журналист «СЭ» Владислав Зимагулов в телеграме.

    • 32-летний Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.
    • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
    • В мае хавбек покинул клуб, расторгнув контракт по взаимному согласию.

    Новости по теме
    В «Рубине» отреагировали на слухи об интересе к Дзагоеву
    Дзагоев близок к переходу в «Рубин» 4
    В «Ахмате» отреагировали на информацию об интересе к Дзагоеву 2
    Источник: телеграм-канал Владислава Зимагулова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:52
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +665

      Lipatoff 37 минут назад

      Слуцкий своего кореша позвал?))) Да, как тренер он закончился...В первый лиге уже стали средняком

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16919

      Cleaner > Lipatoff 33 минуты назад

      В первой лиге еще ничего не понятно. И Рубин не середняк этой первой лиги однозначно. Команда будет в первой четверке. На каком месте? Вот этого предсказать не возьмусь, слишком мало игр пока сыграно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16919

      Cleaner 46 минут назад

      Зачем Алан Рубину? Сыграет две игры и до нового года лечиться. То же самое будет и весной...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25154

      JTherry > Cleaner 42 минуты назад

      рубиновые будут смотреть на небо через "хрусталь", не взошло ли солнце...)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16919

      Cleaner > JTherry 30 минут назад

      Тут еще вопрос цены. Если за 10 процентов от того, что в ЦСКА было, то можно и подписать. Будет помогать Слуцкому в команде. А дороже нельзя. Иначе выйдет именно так, как Вы это описали.)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11