Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзагоев прилетел в Казань. Его ждут на базе «Рубина» (Владислав Зимагулов)

Дзагоев прилетел в Казань. Его ждут на базе «Рубина» (Владислав Зимагулов)

30 августа 2022, 12:52
5

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вчера вечером прилетел в Казань.

«Сегодня 32-летнего полузащитника ожидают на базе «Рубина». Всe идет к подписанию контракта и, судя по всему, это не приезд для поддержания формы с командой, как было в случае с Дзюбой.

У Дзагоева были предложения в РПЛ от клубов второй восьмерки, но Алан, похоже, готов пойти в ФНЛ к Леониду Слуцкому», – написал журналист «СЭ» Владислав Зимагулов в телеграме.

  • 32-летний Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.
  • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
  • В мае хавбек покинул клуб, расторгнув контракт по взаимному согласию.

Еще по теме:
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева 2
Дзагоев сказал, когда попрощался с мечтой о европейской карьере 2
Дзагоев хотел уйти из ЦСКА: «Судьба могла сложиться по-другому»
Источник: телеграм-канал Владислава Зимагулова
Россия. Первая лига Рубин Дзагоев Алан
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lipatoff
1661856996
Слуцкий своего кореша позвал?))) Да, как тренер он закончился...В первый лиге уже стали средняком
Ответить
gor77
1661859561
Блин, в любом случае это усиление команды. Если "хрустальный Дзага" сыграет хотя бы одну треть матчей и даже входя на замену.
Ответить
Romeo 123
1661863821
Да не может он играть ,ХАРКАТЬ только на поле умеет, что не кадр харчёк
Ответить
Главные новости
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
22:49
В «ПСЖ» приняли решение по будущему Хвичи
22:27
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
21:59
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
21:54
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
21:32
2
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
21:27
3
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
21:14
1
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
20:59
3
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
20:17
1
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
19
Все новости
Все новости
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
1
ФотоБывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
ФотоКлуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
ФотоБывший одноклубник Клоппа возглавил команду Первой лиги
1 сентября
2
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
31 августа
2
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
31 августа
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
31 августа
3
ФотоАутсайдер Первой лиги уволил главного тренера
31 августа
2
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
31 августа
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
29 августа
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
29 августа
5
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
22
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
21 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+