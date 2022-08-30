Дзагоев прилетел в Казань. Его ждут на базе «Рубина» (Владислав Зимагулов)

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вчера вечером прилетел в Казань.

«Сегодня 32-летнего полузащитника ожидают на базе «Рубина». Всe идет к подписанию контракта и, судя по всему, это не приезд для поддержания формы с командой, как было в случае с Дзюбой.

У Дзагоева были предложения в РПЛ от клубов второй восьмерки, но Алан, похоже, готов пойти в ФНЛ к Леониду Слуцкому», – написал журналист «СЭ» Владислав Зимагулов в телеграме.