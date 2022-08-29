«Мбаппе – номер 1, Неймар – номер 2». Гальтье – об иерархии пенальтистов в «ПСЖ»

Ну вообще, возможно, идея то правильная со стороны руководства, дабы избежать конфликтов в борьбе за лидерство. Вот только вопрос - устроят ли Неймара и, особенно, Месси роли мальчиков на подсосе... чтобы обслуживать и таскать рояль для великого и ужасного черепашонка?
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье дал понять, что Килиан Мбаппе остается штатным исполнителем пенальти.
- В воскресном матче с «Монако» 11-метровый реализовал Неймар.
- Бразилец забил 90,3% своих пенальти в составе «ПСЖ».
«Иерархия четко определена: Мбаппе – номер один, Неймар – номер два.
Я видел, что они поменялись. Просто так сложилась ситуация. Неймар пробил, но предварительно обсудил это с Килианом», – объяснил Гальтье.