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    «Мбаппе – номер 1, Неймар – номер 2». Гальтье – об иерархии пенальтистов в «ПСЖ»

    Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье дал понять, что Килиан Мбаппе остается штатным исполнителем пенальти.

    • В воскресном матче с «Монако» 11-метровый реализовал Неймар.
    • Бразилец забил 90,3% своих пенальти в составе «ПСЖ».

    «Иерархия четко определена: Мбаппе – номер один, Неймар – номер два.

    Я видел, что они поменялись. Просто так сложилась ситуация. Неймар пробил, но предварительно обсудил это с Килианом», – объяснил Гальтье.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1863

      Maxi_7 6 минут назад

      Ну вообще, возможно, идея то правильная со стороны руководства, дабы избежать конфликтов в борьбе за лидерство. Вот только вопрос - устроят ли Неймара и, особенно, Месси роли мальчиков на подсосе... чтобы обслуживать и таскать рояль для великого и ужасного черепашонка?

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