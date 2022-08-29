«Мбаппе – номер 1, Неймар – номер 2». Гальтье – об иерархии пенальтистов в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье дал понять, что Килиан Мбаппе остается штатным исполнителем пенальти.

В воскресном матче с «Монако» 11-метровый реализовал Неймар.

Бразилец забил 90,3% своих пенальти в составе «ПСЖ».

«Иерархия четко определена: Мбаппе – номер один, Неймар – номер два.

Я видел, что они поменялись. Просто так сложилась ситуация. Неймар пробил, но предварительно обсудил это с Килианом», – объяснил Гальтье.