Кейн забил 200 голов в 3 английских лигах

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн оформил дубль в матче четвертого тура чемпионата Англии против «Ноттингем Форест» (2:0).
29-летний футболист достиг отметки в 200 забитых мячей в трех английских лигах:
- 186 – АПЛ;
- 9 – Чемпионшип;
- 5 – Лига 1.
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн оформил дубль в матче четвертого тура чемпионата Англии против «Ноттингем Форест» (2:0).
29-летний футболист достиг отметки в 200 забитых мячей в трех английских лигах: