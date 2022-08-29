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    Кейн забил 200 голов в 3 английских лигах

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн оформил дубль в матче четвертого тура чемпионата Англии против «Ноттингем Форест» (2:0).

    29-летний футболист достиг отметки в 200 забитых мячей в трех английских лигах:

    • 186 – АПЛ;
    • 9 – Чемпионшип;
    • 5 – Лига 1.

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    Источник: Opta

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