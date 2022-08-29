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    Комличенко: «Странно, что на Кубке не будет Fan ID. Тот же стадион, те же болельщики»

    Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался о Fan ID после матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

    – Сегодня на стадионе было восемь тысяч болельщиков. Однако на матче Кубка России не будет действовать Fan ID. Как думаете, будет больше людей?

    – Странная история. Тот же стадион, те же команды, те же болельщики. Думаю, будет больше.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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