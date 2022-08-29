Комличенко: «Странно, что на Кубке не будет Fan ID. Тот же стадион, те же болельщики»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался о Fan ID после матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

– Сегодня на стадионе было восемь тысяч болельщиков. Однако на матче Кубка России не будет действовать Fan ID. Как думаете, будет больше людей?

– Странная история. Тот же стадион, те же команды, те же болельщики. Думаю, будет больше.