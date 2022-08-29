Комличенко: «Судья звонит в РПЛ и просит переписать мой гол на автогол. Удивительно»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко удивлен, что его гол в ворота «Сочи» в 7-м туре РПЛ был переквалифицирован на автогол.

– Если вернуться к матчу с «Сочи», то у вас гол отобрали. Как к этому относитесь?

– Странная история, если честно. Впервые сталкиваюсь с тем, что судья звонит в РПЛ и просит переписать гол на автогол. Для меня это удивительно. Я уже не стал рубиться за это, но для меня это странно.

Я считаю, что я ударил головой, а мяч чиркнул об грудь защитника и залетел ворота. Защитник не забивает в свои ворота. Для меня очень странно. Впервые вижу такое, чтобы судья звонил в лигу или куда там Безбородов звонил и просил поменять.

– Клуб уведомляют об этом или узнали из СМИ, из протоколов?

– Я узнал от нашего пресс-атташе, так как он общался человеком из РПЛ.