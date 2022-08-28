Шапи забил гол за «Хапоэль». В прошлой игре он сделал ассист

Магомед-Шапи Сулейманов забил дебютный гол за «Хапоэль».
22-летний россиянин отличился в матче 2-го тура чемпионата Израиля против «Бейтара».
В прошлой игре «Хапоэля» Магомед-Шапи Сулейманов сделал ассист и забил послематчевый пенальти.
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Магомед-Шапи Сулейманов забил дебютный гол за «Хапоэль».
22-летний россиянин отличился в матче 2-го тура чемпионата Израиля против «Бейтара».
В прошлой игре «Хапоэля» Магомед-Шапи Сулейманов сделал ассист и забил послематчевый пенальти.