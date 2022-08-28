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    Джикия прокомментировал возможный приход Вяльбе в «Спартак»

    Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе может стать одним из руководителей «Спартака». Ситуацию прокомментировал капитан команды Георгий Джикия.

    «Конечно, знаю кто такая Елена Вяльбе. Как бы отреагировал на ее приход в «Спартак»? Я не могу оценивать ее руководящие способности. Я знаю ее с другой стороны. Зачем сейчас об этом говорить? Как будет развиваться ситуация, так и будем смотреть», – сказал Джикия.

    • «Лукойл» сейчас формирует совет директоров «Спартака».
    • Раньше это делал лично владелец клуба Леонид Федун. Он покинул «Спартак».
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13507

      playsh 6 минут назад

      Леночка Вяльбе (Трубицина) родом из солнечного Магадана.Так что,мужики,здесь не забалуешь,перевоспитание "неслухов" проходить будет на Колыме.

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      Рейтинг: +752

      шахта Заполярная 23 минуты назад

      Если допустим придет Вяльбе, то смородская на кал выйдет, да кто она такая, да что она в футболе понимает и т.д.

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      Рейтинг: +15320

      NewLife 1 час назад

      Нах, нах.

      1
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