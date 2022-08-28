Джикия прокомментировал возможный приход Вяльбе в «Спартак»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе может стать одним из руководителей «Спартака». Ситуацию прокомментировал капитан команды Георгий Джикия.

«Конечно, знаю кто такая Елена Вяльбе. Как бы отреагировал на ее приход в «Спартак»? Я не могу оценивать ее руководящие способности. Я знаю ее с другой стороны. Зачем сейчас об этом говорить? Как будет развиваться ситуация, так и будем смотреть», – сказал Джикия.