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  • Джикия прокомментировал возможный приход Вяльбе в «Спартак»

Джикия прокомментировал возможный приход Вяльбе в «Спартак»

28 августа 2022, 12:43
5

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе может стать одним из руководителей «Спартака». Ситуацию прокомментировал капитан команды Георгий Джикия.

«Конечно, знаю кто такая Елена Вяльбе. Как бы отреагировал на ее приход в «Спартак»? Я не могу оценивать ее руководящие способности. Я знаю ее с другой стороны. Зачем сейчас об этом говорить? Как будет развиваться ситуация, так и будем смотреть», – сказал Джикия.

  • «Лукойл» сейчас формирует совет директоров «Спартака».
  • Раньше это делал лично владелец клуба Леонид Федун. Он покинул «Спартак».
  • «Спартак» лидирует в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (5)
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NewLife
1661680679
Нах, нах.
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шахта Заполярная
1661684642
Если допустим придет Вяльбе, то смородская на кал выйдет, да кто она такая, да что она в футболе понимает и т.д.
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Plyash
1661685673
Леночка Вяльбе (Трубицина) родом из солнечного Магадана.Так что,мужики,здесь не забалуешь,перевоспитание "неслухов" проходить будет на Колыме.
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Ill Ich
1661690198
Вяльбе прекрасно возглавляет ФЛГР. Садиться во второе кресло - это очень сомнительное движение. Пользы от этого не будет, а вот вред - запросто!
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zigbert
1661691018
Пусть уж каждый занимается своим делом.
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