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    Отец Агаларова: «Возникает вопрос: зачем «Ахмат» брал Гамида?»

    Руслан Агаларов, отец нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова, недоволен количеством игровых минут у сына.

    «Конечно, когда клуб настойчиво приглашает игрока, главный тренер несколько раз звонит и говорит о том, что футболист нужен, думаешь, что это правда, будет игровое время. Думаешь, что Гамида приглашают, как игрока стартового состава. Но получилось то, что получилось.

    Тренерский штаб говорит о том, что ему не хватает кондиций, хочет раскрыть какие-то новые качества. Футболист должен быть профессионалом и выполнять требования тренерского штаба. Хорошо, если вы считаете, что он должен получать то время, которое он получает сейчас. Но возникает вопрос: зачем брали? Надеюсь, не для того, чтобы Гамид не играл», – сказал Агаларов-старший.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 12:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +9541

      R_a_i_n 1 час назад

      Прям как Зиньковский

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1921

      Bozigit 1 час назад

      Руслан рано кипятится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      Nayturs 1 час назад

      Ахмат его брал, чтобы он много забивал, но этого нет и теперь он на скамейке

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      armen10 > Nayturs 1 час назад

      Чтоб много забивать, нужно много играть)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +497

      Жорик секс обжорик 2 часа назад

      Ну значит не готов, либо Уфа его распиариала, когда взяли увидели что газизов подсунул кота в мешке тогда и поняли...

      0
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      Рейтинг: +5270

      Беспонтий 2 часа назад

      ответ
      "а вдруг?"
      -----------------------

      как умиляют нас любвеобильные папаши
      и в заграничном бардаке
      и в нашем

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1921

      Bozigit 2 часа назад

      думаю скоро ситуация изменится

      0
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