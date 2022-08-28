Отец Агаларова: «Возникает вопрос: зачем «Ахмат» брал Гамида?»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова, недоволен количеством игровых минут у сына.

«Конечно, когда клуб настойчиво приглашает игрока, главный тренер несколько раз звонит и говорит о том, что футболист нужен, думаешь, что это правда, будет игровое время. Думаешь, что Гамида приглашают, как игрока стартового состава. Но получилось то, что получилось.

Тренерский штаб говорит о том, что ему не хватает кондиций, хочет раскрыть какие-то новые качества. Футболист должен быть профессионалом и выполнять требования тренерского штаба. Хорошо, если вы считаете, что он должен получать то время, которое он получает сейчас. Но возникает вопрос: зачем брали? Надеюсь, не для того, чтобы Гамид не играл», – сказал Агаларов-старший.