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  • Отец Агаларова: «Возникает вопрос: зачем «Ахмат» брал Гамида?»

Отец Агаларова: «Возникает вопрос: зачем «Ахмат» брал Гамида?»

28 августа 2022, 12:08
8

Руслан Агаларов, отец нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова, недоволен количеством игровых минут у сына.

«Конечно, когда клуб настойчиво приглашает игрока, главный тренер несколько раз звонит и говорит о том, что футболист нужен, думаешь, что это правда, будет игровое время. Думаешь, что Гамида приглашают, как игрока стартового состава. Но получилось то, что получилось.

Тренерский штаб говорит о том, что ему не хватает кондиций, хочет раскрыть какие-то новые качества. Футболист должен быть профессионалом и выполнять требования тренерского штаба. Хорошо, если вы считаете, что он должен получать то время, которое он получает сейчас. Но возникает вопрос: зачем брали? Надеюсь, не для того, чтобы Гамид не играл», – сказал Агаларов-старший.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Ахмат Агаларов Гамид Агаларов Руслан
Комментарии (8)
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Bozigit
1661678075
думаю скоро ситуация изменится
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Беспонтий
1661678093
ответ "а вдруг?" ----------------------- как умиляют нас любвеобильные папаши и в заграничном бардаке и в нашем
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Жорик кекс обжорик
1661678632
Ну значит не готов, либо Уфа его распиариала, когда взяли увидели что газизов подсунул кота в мешке тогда и поняли...
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Nayturs
1661679297
Ахмат его брал, чтобы он много забивал, но этого нет и теперь он на скамейке
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Bozigit
1661679440
Руслан рано кипятится
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R_a_i_n
1661681870
Прям как Зиньковский
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