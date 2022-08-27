В «Спартаке» оценили вероятность вхождения Заремы в новый совет директоров клуба

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о возможном участии Заремы Салиховой в деятельности клуба после ухода Леонида Федуна.

– Когда «Спартак» объявит новый состав совета директоров?

– Отвечу скучно: как только придет время, так сразу объявим. Все в релизе было сказано, сейчас мне просто добавить нечего. Думаю, примерно в начале сентября будет информация.

– Исходя из официального заявления, Федуна в «Спартаке» точно больше не будет. Есть ли вероятность, что в новый состав совета директоров войдет Зарема Салихова?

– Хороший вопрос, но мы опять же приходим к тому, с чего начали – обо всех именах скажем, как придет время.

Весь клуб, вся команда безумно благодарны и Леониду Арнольдовичу, и Зареме за их участие в жизни клуба. Этого не отнять, будут помнить все хорошее.