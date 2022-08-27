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    В «Спартаке» оценили вероятность вхождения Заремы в новый совет директоров клуба

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о возможном участии Заремы Салиховой в деятельности клуба после ухода Леонида Федуна.

    – Когда «Спартак» объявит новый состав совета директоров?

    – Отвечу скучно: как только придет время, так сразу объявим. Все в релизе было сказано, сейчас мне просто добавить нечего. Думаю, примерно в начале сентября будет информация.

    – Исходя из официального заявления, Федуна в «Спартаке» точно больше не будет. Есть ли вероятность, что в новый состав совета директоров войдет Зарема Салихова?

    – Хороший вопрос, но мы опять же приходим к тому, с чего начали – обо всех именах скажем, как придет время.

    Весь клуб, вся команда безумно благодарны и Леониду Арнольдовичу, и Зареме за их участие в жизни клуба. Этого не отнять, будут помнить все хорошее.

    • Федун владел «Спартаком» с 2004 года.
    • Зарема – супруга 66-летнего бизнесмена.
    • Она входила в совет директоров московского клуба с 3 по 21 мая 2021 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +218

      АлексМак 1 час назад

      нахрена она такая нарядная вообще кому нужна

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2099

      kvm 2 часа назад

      гоните её ссаными тряпками от клуба...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17864

      DVOK68 > kvm 1 час назад

      Не ближе чем на выстрел из гаубицы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +455

      KPCC-SPB > kvm 1 час назад

      пусть спартачи сами разбираются, лишь бы к нам в Зенит ее не взяли

      1
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      Рейтинг: +771

      Suvorov51 > KPCC-SPB 17 минут назад

      Ты про свою помойку помолчи

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