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    Тухель назвал сроки восстановления Канте после травмы

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, сколько пропустит полузащитник Н'Голо Канте.

    14 августа французский хавбек травмировал бедро в матче с «Тоттенхэмом» (2:2).

    «Он выбыл на срок более четырех недель», – заявил Тухель.

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    Источник: Sky Sports

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