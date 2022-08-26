Тухель назвал сроки восстановления Канте после травмы

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, сколько пропустит полузащитник Н'Голо Канте.
14 августа французский хавбек травмировал бедро в матче с «Тоттенхэмом» (2:2).
«Он выбыл на срок более четырех недель», – заявил Тухель.
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, сколько пропустит полузащитник Н'Голо Канте.
14 августа французский хавбек травмировал бедро в матче с «Тоттенхэмом» (2:2).
«Он выбыл на срок более четырех недель», – заявил Тухель.