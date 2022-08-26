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    РФС назвал музыкантов, которые выступят перед ретро-матчем «Спартак» – «Зенит»

    Российский футбольный союз анонсировал музыкальную программу в преддверии игры между ветеранами «Спартака» и «Зенита».

    «Перед матчем с рок-версиями советских хитов выступят «Приключения электроников» – «Мы к вам заехали на час» из мультфильма «Бременские музыканты», «Если с другом вышел в путь» и «Полeт на дельтаплане».

    В перерыве на поле выйдет звезда 90-х Кай Метов с песней «Position 2».

    После матча группа «Белый Орeл» исполнит свою визитную карточку – «Как упоительны в России вечера», – говорится в анонсе РФС.

    • Ретро-матч «Спартак»«Зенит» состоится 2 сентября в Москве.
    • Начало – в 19:00 мск.
    • В первой встрече в июле петербуржцы победили со счетом 2:0.

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    Источник: сайт РФС

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