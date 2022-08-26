Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФС назвал музыкантов, которые выступят перед ретро-матчем «Спартак» – «Зенит»

РФС назвал музыкантов, которые выступят перед ретро-матчем «Спартак» – «Зенит»

26 августа 2022, 16:55
9

Российский футбольный союз анонсировал музыкальную программу в преддверии игры между ветеранами «Спартака» и «Зенита».

«Перед матчем с рок-версиями советских хитов выступят «Приключения электроников» – «Мы к вам заехали на час» из мультфильма «Бременские музыканты», «Если с другом вышел в путь» и «Полeт на дельтаплане».

В перерыве на поле выйдет звезда 90-х Кай Метов с песней «Position 2».

После матча группа «Белый Орeл» исполнит свою визитную карточку – «Как упоительны в России вечера», – говорится в анонсе РФС.

  • Ретро-матч «Спартак»«Зенит» состоится 2 сентября в Москве.
  • Начало – в 19:00 мск.
  • В первой встрече в июле петербуржцы победили со счетом 2:0.

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BRO_football
1661524063
Что-то в последнее время слишком много концертов перед футбольными матчами. Клубы так хотят болельщиков на стадионы заманить, но не могут из-за Fan ID?
Ответить
lordmrv
1661525974
А Надежды Бабкиной не будет? Все, тогда не иду на матч)))
Ответить
MaxRnD
1661527826
Shaman-a например пригласить спеть карма не позволяет или за БИ-2 обидно ?
Ответить
Из Твери Леха
1661528028
нафталин...лучше б Таню Буланову позвали
Ответить
VVM1964
1661529996
А что еще не все уехали ??? ...... - ну... - на "гастроли" ???
Ответить
Главные новости
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
21:54
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
21:32
1
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
21:27
3
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
20:59
2
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
20:17
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
16
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
5
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
1
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
12
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
15
Все новости
Все новости
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
21:14
1
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
20:45
1
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
20:33
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
16
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
18:59
9
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
2
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
12
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
15
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
3
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
13
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
8
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
20
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
1
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
11
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
6
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+