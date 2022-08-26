РФС назвал музыкантов, которые выступят перед ретро-матчем «Спартак» – «Зенит»

Российский футбольный союз анонсировал музыкальную программу в преддверии игры между ветеранами «Спартака» и «Зенита».

«Перед матчем с рок-версиями советских хитов выступят «Приключения электроников» – «Мы к вам заехали на час» из мультфильма «Бременские музыканты», «Если с другом вышел в путь» и «Полeт на дельтаплане».

В перерыве на поле выйдет звезда 90-х Кай Метов с песней «Position 2».

После матча группа «Белый Орeл» исполнит свою визитную карточку – «Как упоительны в России вечера», – говорится в анонсе РФС.