«Локомотив» сегодня может объявить о новом трансфере

Кот в мешке. Заранее ничего не понятно. Понятно только, что по сравнению с Мампаси кто угодно лучше. Но в целом направление мыслей верное. Только руководство Локо надо купить не Митая а минтая. В рыбе фосфор, от него умнеют.
Левый защитник АЕКа Марио Митай в скором времени станет игроком «Локомотива».
По информации Sport24, футболист сегодня вылетает в Москву для подписания контракта с новым клубом.
Сообщалось, что сумма трансфера составит 3 миллиона евро.
- Рыночная стоимость Митая – 500 тысяч евро.
- В составе АЕКа он отдал 2 ассиста в 16 матчах.
- Фулбек провел 1 игру за сборную Албании.