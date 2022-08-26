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    «Локомотив» сегодня может объявить о новом трансфере

    Левый защитник АЕКа Марио Митай в скором времени станет игроком «Локомотива».

    По информации Sport24, футболист сегодня вылетает в Москву для подписания контракта с новым клубом.

    Сообщалось, что сумма трансфера составит 3 миллиона евро.

    • Рыночная стоимость Митая – 500 тысяч евро.
    • В составе АЕКа он отдал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Фулбек провел 1 игру за сборную Албании.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5156

      Красногорск_Фан 41 минуту назад

      Кот в мешке. Заранее ничего не понятно. Понятно только, что по сравнению с Мампаси кто угодно лучше. Но в целом направление мыслей верное. Только руководство Локо надо купить не Митая а минтая. В рыбе фосфор, от него умнеют.

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