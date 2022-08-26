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    Комличенко: «Все пишут, что я Волк. Мне скидывают мемы, я смеюсь»

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, как реагирует на мемы с собой.

    – По мемам. С «Ну, погоди!» классная история.

    – Реально веселая. Мне Макс Осипенко показал. Я, честно, вообще не знал. Он мне сказал: «Ты видел на ВГИКе тебя выложили?» Я такой: «Нет, что там?» Я зашел и реально ржал минут 15. Особенно с комментариев. Как все подхватили!

    Я так понял, весь прикол был не во мне, а в Уте. Волк держит утку, и меня просто подписали. И потом все спрашивают: «Почему Комли Волк?», никто не знает, но все всe равно пишут, что я Волк. У меня три картинки было, которые топ.

    – Какие? Назови!

    – С Полозом была, как мы бежим в контратаку вроде. Вторая была с Утей. А третья – где трансфер: «Динамо», а там везут этого Волка». Это смешно, я прям ржал жестко. И еще выпустили после игры насчет пенальти. Тоже так смеялся! Когда Волка поджали и это якобы после незабитого пенальти ростовчане.

    – Каждый раз ждешь выход чего-нибудь новенького?

    – Нет, я не жду. Мне скидывают, я смеюсь. Или говорят зайти посмотреть.

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    Источник: «Матч ТВ»

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