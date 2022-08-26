Комличенко: «Все пишут, что я Волк. Мне скидывают мемы, я смеюсь»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, как реагирует на мемы с собой.

– По мемам. С «Ну, погоди!» классная история.

– Реально веселая. Мне Макс Осипенко показал. Я, честно, вообще не знал. Он мне сказал: «Ты видел на ВГИКе тебя выложили?» Я такой: «Нет, что там?» Я зашел и реально ржал минут 15. Особенно с комментариев. Как все подхватили!

Я так понял, весь прикол был не во мне, а в Уте. Волк держит утку, и меня просто подписали. И потом все спрашивают: «Почему Комли Волк?», никто не знает, но все всe равно пишут, что я Волк. У меня три картинки было, которые топ.

– Какие? Назови!

– С Полозом была, как мы бежим в контратаку вроде. Вторая была с Утей. А третья – где трансфер: «Динамо», а там везут этого Волка». Это смешно, я прям ржал жестко. И еще выпустили после игры насчет пенальти. Тоже так смеялся! Когда Волка поджали и это якобы после незабитого пенальти ростовчане.

– Каждый раз ждешь выход чего-нибудь новенького?

– Нет, я не жду. Мне скидывают, я смеюсь. Или говорят зайти посмотреть.