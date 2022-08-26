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    «На эмоциях бутылки летают». Комличенко рассказал об установках Карпина в «Ростове»

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о главном тренере клуба Валерии Карпине.

    — Самая проникновенная речь Карпина на твоей памяти?

    — Чтобы была феерия… такого не припомню. Просто он правильные слова как-то подбирает, всегда просто и доходчиво. И ты настраиваешься прилично. Перед «Локомотивом» была такая прям накачка, еще с вечера до игры. Настраивал-настраивал. Потом утром перед игрой, потом в день игры. Вот это да, в этом сезоне запомнилось.

    — А какая накачка? Что она из себя представляет?

    — Показывал наши плохие моменты с тренировок. «Вот так выйдете — без шансов».

    — Он страшен в гневе?

    — Ну, чуть-чуть, наверное, да. Он просто если что-то скажет, то сделает. Просто так слов на ветер не бросает.

    — Есть тренеры, которые в раздевалке на эмоциях могут бросить в стену первое, что попадается под руку. Как в той знаменитой истории с сэром Алексом Фергюсоном и Дэвидом Бэкхемом. Карпин что-то подобное делает? Может, бутылки бросает?

    — Что-то специально — нет. Но да, бывает на эмоциях бутылки летают.

    — Уворачиваешься?

    — Ну, он больше о пол. Так что уворачиваться не приходится. Но это эмоции. Это тоже хорошо. Мне кажется, лучше так, чем всe спокойно и ничего вообще не говорить.

    • «Ростов» идет на 5-м месте в РПЛ.
    • Комличенко забил 5 голов в 6 матчах этого сезона.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4444

      Enter2006 42 минуты назад

      Мотивация бывает и такая! )) Главное результат.
      "А сапоги над головой не свистели?" (м/ф "Приключения фунтика")
      )))

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