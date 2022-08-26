«На эмоциях бутылки летают». Комличенко рассказал об установках Карпина в «Ростове»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о главном тренере клуба Валерии Карпине.

— Самая проникновенная речь Карпина на твоей памяти?

— Чтобы была феерия… такого не припомню. Просто он правильные слова как-то подбирает, всегда просто и доходчиво. И ты настраиваешься прилично. Перед «Локомотивом» была такая прям накачка, еще с вечера до игры. Настраивал-настраивал. Потом утром перед игрой, потом в день игры. Вот это да, в этом сезоне запомнилось.

— А какая накачка? Что она из себя представляет?

— Показывал наши плохие моменты с тренировок. «Вот так выйдете — без шансов».

— Он страшен в гневе?

— Ну, чуть-чуть, наверное, да. Он просто если что-то скажет, то сделает. Просто так слов на ветер не бросает.

— Есть тренеры, которые в раздевалке на эмоциях могут бросить в стену первое, что попадается под руку. Как в той знаменитой истории с сэром Алексом Фергюсоном и Дэвидом Бэкхемом. Карпин что-то подобное делает? Может, бутылки бросает?

— Что-то специально — нет. Но да, бывает на эмоциях бутылки летают.

— Уворачиваешься?

— Ну, он больше о пол. Так что уворачиваться не приходится. Но это эмоции. Это тоже хорошо. Мне кажется, лучше так, чем всe спокойно и ничего вообще не говорить.