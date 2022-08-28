Где смотреть «Локомотив» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 28 августа

«Локомотив» и «Оренбург» сыграют в матче 7-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в воскресенье, 28 августа.
- Встреча пройдет на «РЖД-Арене» в Москве.
- Начало – в 15:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив – Оренбург
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 14:55 мск.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Локомотив – Оренбург
- Победа «Локомотива» – 1.90
- Ничья – 3.70
- Победа «Оренбурга» – 3.90
Источник: «Бомбардир»