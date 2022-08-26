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    Где смотреть «Локомотив» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 28 августа

    «Локомотив» и «Оренбург» сыграют в матче 7-го тура РПЛ.

    Угадай победителя и получи 2000 рублей

    • Игра состоится в воскресенье, 28 августа.
    • Встреча пройдет на «РЖД-Арене» в Москве.
    • Начало – в 15:00 мск.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив – Оренбург

    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 14:55 мск.
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Ставки на матч Локомотив – Оренбург

    Коэффициенты:

    • Победа «Локомотива» – 1.90
    • Ничья – 3.70
    • Победа «Оренбурга» – 3.90

    Источник: «Бомбардир»

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