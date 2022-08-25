Президент РПЛ Алаев ответил на критику медийных команд

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о пользе медийного футбола.

«Амкал» и 2DROTS участвуют в Кубке России-2022/23.

Обе команды преодолели стадию 1/256 финала турнира.

«Удивили ли меня две победы медийных команд в футболе? Честно – да.

Тем, кто считает блогерские команды не футболом, я бы сказал так: посмотрите ещe раз матчи. Это не блогерские команды – это команды из любительской лиги, где играют футболисты, которые по каким-то причинам не смогли себя реализовать.

Увидел в полуфиналах МФЛ много бывших звeзд детско-юношеского футбола, для них это второй шанс. Кто-то уже подписал профессиональные контракты», – заявил Алаев.