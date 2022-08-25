Глава российских судей: «Критика Заремы – плюс. Клубы больше зарабатывают»

Глава судейского комитета РФС Павел Каменцев рассказал о своем отношении к критике со стороны Заремы Салиховой.

Зарема – супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна.

Они покинули клуб в начале этой недели.

– Как относились к критике госпожи Салиховой?

– Нормально. Это часть медиа, – она создает контент, он негативен, это становится интереснее букмекерам, клубы зарабатывают больше, я могу у клубов попросить больше денег на некие инициативы, на судей.

Она яркий человек, привела в футбол дополнительную дискуссию, это хорошо. Если ее не будет, станет меньше спикеров.

Людей в футболе, с которыми можно интересно пообщаться, не так много. Журналистов, которые могут задать хороший вопрос, тоже не так много. Если она нас критикует, это плюс.