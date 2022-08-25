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    Глава российских судей: «Критика Заремы – плюс. Клубы больше зарабатывают»

    Глава судейского комитета РФС Павел Каменцев рассказал о своем отношении к критике со стороны Заремы Салиховой.

    • Зарема – супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна.
    • Они покинули клуб в начале этой недели.

    – Как относились к критике госпожи Салиховой?

    – Нормально. Это часть медиа, – она создает контент, он негативен, это становится интереснее букмекерам, клубы зарабатывают больше, я могу у клубов попросить больше денег на некие инициативы, на судей.

    Она яркий человек, привела в футбол дополнительную дискуссию, это хорошо. Если ее не будет, станет меньше спикеров.

    Людей в футболе, с которыми можно интересно пообщаться, не так много. Журналистов, которые могут задать хороший вопрос, тоже не так много. Если она нас критикует, это плюс.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15280

      NewLife 46 минут назад

      А по существу нечего сказать, а судейка ?

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