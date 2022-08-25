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Колосков назвал идеального президента для «Спартака

25 августа 2022, 15:43
11

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, каким должен быть новый руководитель «Спартака».

«Я практически никого не знаю, кроме своих близких Симоняна и Мирзояна, с кем мы работаем 40 с лишним лет. Остальные люди – понятия не имею. Здесь речь должна идти не о фамилиях, а о том, с какой программой придeт человек руководить таким клубом.

«Спартак» – исторический, знаменитый и своеобразный клуб. «Спартак» очень популярен в России. Клуб, который постоянно создаeт интригу.

Против «Спартака» всегда настраиваются по-особому. Поэтому человек должен быть особенный в руководстве – с хорошим авторитетом, с сильной управленческой школой. Должна быть и любовь к клубу, какая была у Федуна, который мог порвать за «Спартак». Здесь многогранные требования к такому руководителю», – сказал Колосков.

  • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
  • Леонид Федун был владельцем клуба с 2004 года.
  • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (11)
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Freyd
1661431801
И кого-же назвал Колосков,новость ни о чем.
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JTherry
1661432315
Колосков "описал" идеального президента, а не "назвал" его - правильно писать заголовки научитесь на бомбе...)
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ААМ
1661436539
Те, кто прекрасно играл за СПАРТАКмогут его возглавить, если достаточно интеллекта . Например Аленичнев, Дасаев и т.д.
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morgan59
1661440387
Самый лучший из армян- Александр Мирзоян, Самый главный из Армян-наш Никита Симонян. Это конечно кричалки спартачей в давние времена. А если серьёзно то выбирать должны на совете ветеранов Спартака. Ветераны Спартака лучше знают, кто с каким образованием, кто споссобен, кто может решать технические, финансовые, бытовые вопросы и условия. Сегодня много беженцев с Украины, наверняка есть бывшие футболисты, они помогут разворовать и обанкротить клуб, а есть и ветераны Спартака, которые будут присекать воровство и развивать клуб. Я за того , кто был частью клуба, у кого Спартак в сердце.
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моэм
1661441777
Ты пальцем покажи куда ???.... то зюйд-зюйд вест , то вокруг да около ....пургу метёт.
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alefreddy
1661447706
надо не старперам возглавлять а ветеранам которые будут играть 2 сентября сделать выбор
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