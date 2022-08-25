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    Колосков назвал идеального президента для «Спартака

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, каким должен быть новый руководитель «Спартака».

    «Я практически никого не знаю, кроме своих близких Симоняна и Мирзояна, с кем мы работаем 40 с лишним лет. Остальные люди – понятия не имею. Здесь речь должна идти не о фамилиях, а о том, с какой программой придeт человек руководить таким клубом.

    «Спартак» – исторический, знаменитый и своеобразный клуб. «Спартак» очень популярен в России. Клуб, который постоянно создаeт интригу.

    Против «Спартака» всегда настраиваются по-особому. Поэтому человек должен быть особенный в руководстве – с хорошим авторитетом, с сильной управленческой школой. Должна быть и любовь к клубу, какая была у Федуна, который мог порвать за «Спартак». Здесь многогранные требования к такому руководителю», – сказал Колосков.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Леонид Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

    Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1206

      Freyd 5 минут назад

      И кого-же назвал Колосков,новость ни о чем.

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