Колосков назвал идеального президента для «Спартака

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, каким должен быть новый руководитель «Спартака».

«Я практически никого не знаю, кроме своих близких Симоняна и Мирзояна, с кем мы работаем 40 с лишним лет. Остальные люди – понятия не имею. Здесь речь должна идти не о фамилиях, а о том, с какой программой придeт человек руководить таким клубом.

«Спартак» – исторический, знаменитый и своеобразный клуб. «Спартак» очень популярен в России. Клуб, который постоянно создаeт интригу.

Против «Спартака» всегда настраиваются по-особому. Поэтому человек должен быть особенный в руководстве – с хорошим авторитетом, с сильной управленческой школой. Должна быть и любовь к клубу, какая была у Федуна, который мог порвать за «Спартак». Здесь многогранные требования к такому руководителю», – сказал Колосков.

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

Леонид Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам