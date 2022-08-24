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Губерниев: «Я огромный фанат Заремы. Скучаю, тоскую по ней»

24 августа 2022, 19:39
19

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев расстроился, что из «Спартака» ушла семья Леонида Федуна.

«Я уже начинаю скучать, Зарема Салихова великолепна. Я очень надеюсь, что новые оперативные управляющие команды так или иначе еe привлекут. Зарема могла быть прекрасным и генеральным директором, и спортивным директором. Эта женщина, которая понимает в футболе, разбирается. Я огромный фанат Заремы. Грусть-тоска меня съедает.

Действительно ли Зарема нужна была «Спартаку»? Зарема – жена Федуна, она нужна Федуну. Лично мне с Заремой было проще, чем без неe», – сказал Губерниев.

  • «Спартак» перешел под полное управление «Лукойла».
  • Федун владел «Спартаком» с 2004 года.
  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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Источник: телеграм-канал Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема Губерниев Дмитрий
Комментарии (19)
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jek718875
1661360491
Ты не одинок, я тоже уже соскучился
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Plyash
1661361096
Что нашёл и где потерял Спартак,на это ответит только время.Нам остаётся чесать свои языки и изощряться,кто кого больше любит или терпеть не может.Главное сейчас,что бы команда психологически не подсела - всё же то,что произошло,это очень даже далеко не шутка.Хотя игроки,конечно,уже догадывались.Если люди,сменившие Федуна,пришли с любовью,а не за деньгами,будет всё ладушки.Удачи тебе и любви,Команда.
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ВасяК
1661361354
Какой же ты б...дун,а как же Нойер и Вивер???
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somn
1661365005
Я тоже по ней буду скучать, Дима...
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R_a_i_n
1661365448
В Питере тоже очень любят Зарему!
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ААМ
1661370554
Хам хамку видит из далека.
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Vitaga
1661371738
такие горе типа журналисты-комментаторы живут на хайпе за счет известных персон. им нужны скандалы интриги. конечно этот крендель будет жалеть о зареме. она отличалась безусловным бредом что можно было комментировать
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BRO_football
1661374087
Хочу видеть Спартак в Первой лиге! Даёшь Зареме руководящую должность в Спартаке!
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