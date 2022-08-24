Губерниев: «Я огромный фанат Заремы. Скучаю, тоскую по ней»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев расстроился, что из «Спартака» ушла семья Леонида Федуна.
«Я уже начинаю скучать, Зарема Салихова великолепна. Я очень надеюсь, что новые оперативные управляющие команды так или иначе еe привлекут. Зарема могла быть прекрасным и генеральным директором, и спортивным директором. Эта женщина, которая понимает в футболе, разбирается. Я огромный фанат Заремы. Грусть-тоска меня съедает.
Действительно ли Зарема нужна была «Спартаку»? Зарема – жена Федуна, она нужна Федуну. Лично мне с Заремой было проще, чем без неe», – сказал Губерниев.
- «Спартак» перешел под полное управление «Лукойла».
- Федун владел «Спартаком» с 2004 года.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
Источник: телеграм-канал Metaratings