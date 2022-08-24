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    Губерниев: «Я огромный фанат Заремы. Скучаю, тоскую по ней»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев расстроился, что из «Спартака» ушла семья Леонида Федуна.

    «Я уже начинаю скучать, Зарема Салихова великолепна. Я очень надеюсь, что новые оперативные управляющие команды так или иначе еe привлекут. Зарема могла быть прекрасным и генеральным директором, и спортивным директором. Эта женщина, которая понимает в футболе, разбирается. Я огромный фанат Заремы. Грусть-тоска меня съедает.

    Действительно ли Зарема нужна была «Спартаку»? Зарема – жена Федуна, она нужна Федуну. Лично мне с Заремой было проще, чем без неe», – сказал Губерниев.

    • «Спартак» перешел под полное управление «Лукойла».
    • Федун владел «Спартаком» с 2004 года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +9451

      R_a_i_n 11 минут назад

      В Питере тоже очень любят Зарему!

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      Рейтинг: +567

      somn 18 минут назад

      Я тоже по ней буду скучать, Дима...

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      Рейтинг: +1037

      ВасяК 1 час назад

      Какой же ты б...дун,а как же Нойер и Вивер???

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      Рейтинг: +13455

      playsh 1 час назад

      Что нашёл и где потерял Спартак,на это ответит только время.Нам остаётся чесать свои языки и изощряться,кто кого больше любит или терпеть не может.Главное сейчас,что бы команда психологически не подсела - всё же то,что произошло,это очень даже далеко не шутка.Хотя игроки,конечно,уже догадывались.Если люди,сменившие Федуна,пришли с любовью,а не за деньгами,будет всё ладушки.Удачи тебе и любви,Команда.

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      Рейтинг: +9451

      R_a_i_n > playsh 10 минут назад

      Судя по тому что возраждают Спартак-2, можно сделать хорошие выводы)))

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      Рейтинг: +1307

      jek718875 1 час назад

      Ты не одинок, я тоже уже соскучился

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