Исак переходит из «Реал Сосьедада» в «Ньюкасл» за рекордные 70 миллионов

Нападающий «Реал Сосьедада» Александер Исак переходит в «Ньюкасл».

По информации El Diario Vasco, сумма трансфера составила 70 миллионов евро. Еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Это рекордная продажа для клуба из Сан-Себастьяна и рекордная покупка для «Ньюкасла».