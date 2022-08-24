Исак переходит из «Реал Сосьедада» в «Ньюкасл» за рекордные 70 миллионов

6 мячей, Федя Чалов поинтереснее даже будет
Нападающий «Реал Сосьедада» Александер Исак переходит в «Ньюкасл».
По информации El Diario Vasco, сумма трансфера составила 70 миллионов евро. Еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
Это рекордная продажа для клуба из Сан-Себастьяна и рекордная покупка для «Ньюкасла».
- шведом интересовались «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Барселона».
- 22-летний Исак забил 6 голов в 32 матчах прошлого сезона Примеры.
- Его рыночная цена – 30 миллионов евро.