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    Исак переходит из «Реал Сосьедада» в «Ньюкасл» за рекордные 70 миллионов

    Нападающий «Реал Сосьедада» Александер Исак переходит в «Ньюкасл».

    По информации El Diario Vasco, сумма трансфера составила 70 миллионов евро. Еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

    Это рекордная продажа для клуба из Сан-Себастьяна и рекордная покупка для «Ньюкасла».

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    Источник: El Diario Vasco

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    Сегодня, 15:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1354

      elessar arnor 51 минуту назад

      6 мячей, Федя Чалов поинтереснее даже будет

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